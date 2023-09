遠藤航が所属するリバプールは現地9月27日、リーグカップ3回戦で2部に降格したレスターとホームで対戦。開始3分で先制を許すも、後半に3発を叩き込み、3−1で4回戦へ駒を進めた。

遠藤は今夏に加入以来、本拠地アンフィールドで初先発。すると、48分に自身が起点となり、コディ・ガクポの同点弾を呼び込めば、70分には的確な縦パスでドミニク・ソボスライの勝ち越し点をアシストしてみせた。

フル出場で逆転勝利に大きく貢献した日本代表MFは、試合後にSNSを更新。レスター戦での厳選写真4枚とともに、こう綴った。

【画像】写真を4枚厳選!遠藤航のハッピーな報告

「Next round. I’m happy to play as my first starting 11 in Anfield. I will keep trying.(次のラウンドへ。アンフィールドで初めて先発としてプレーできて嬉しい。これからも挑戦し続けるよ)」

この喜びに満ちた報告には、ファンのみならずチームメイトも続々反応。守備の要でキャプテンのフィルジル・ファン・ダイクをはじめ、アレクシス・マカリステル、コスタス・ツィミカスらが拍手などの絵文字や、「Samurai♥」とメッセージを送り、称えている。

ピッチ内外で着実に連係を深めている遠藤。輝きを放ち続け、アンフィールドを沸かす人気者となれるか。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部