ÍýÁÛ¤ÈÁ´Á³°ã¤Ã¤¿¡£ÃËÀ¤¬·ëº§¤ò¸å²ù¤¹¤ë¡ÖºÊ¤ÎNG¹ÔÆ°¡×£³¤Ä
¹¬¤»¤Ê·ëº§À¸³è¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¤ë¹ÔÆ°¤Ï¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç»ö¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÁÐÊý¤Ç¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤NG¹ÔÆ°¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬·ëº§¤ò¸å²ù¤¹¤ë¡ÖºÊ¤ÎNG¹ÔÆ°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÃÏ²Èñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤
Ï²Èñ¤¬Â¿¤¤ºÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ï¤º¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹Í¤¨¤ëÃËÀ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼ýÆþÌÌ¤ÇÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²È·×¤Î¾õ¶·¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤Û¤ÉÏ²Èñ¤·¤¬¤Á¤Ê¤éÍ×Ãí°Õ¡£
´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡ÖÀ¸³è¤¬ÇËÃ¾¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤ÈÍ¾·×¤Ê¿´ÇÛ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÃÆüº¢¤«¤é¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Î¸ÀÆ°
É×¤ò¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤è¤¦¤È¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Î¸ÀÆ°¤Ð¤«¤ê¤ÎºÊ¤Ë·ùµ¤¤òº¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÃËÀ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤Ç¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢É¬¤º¤·¤â¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉ×ÉØ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÃËÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï²ÈÄí¤¬¶ìÄË¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï²ÈÄíÆâÊÌµï¤äÉâµ¤¤Ê¤É¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÃÍ§Ã£¤È¤è¤¯³°¤ØÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯
·ëº§¸å¤â¤è¤¯Í§Ã£¤ÈÍ·¤Ó¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷À¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤â¡¢É×¤¬¡Ö¼«Ê¬¤È¤Î´Ø·¸¤è¤ê¤âÍ§Ã£ÉÕ¤¹ç¤¤¤ÎÊý¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ºÊ¤«¤é¿´¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖºÊ¤ËÉâµ¤¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ù¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦ÃËÀ¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Í§Ã£ÉÕ¤¹ç¤¤¤ÏÄø¡¹¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¹¬¤»¤Ê·ëº§À¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢É×ÉØÁÐÊý¤ÇNG¹ÔÆ°¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯Èò¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¤¬¡¢É×¤Ëµá¤á¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤È¤·¤Æ¡¢ºÊ¤È¤·¤Æ¤âº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¹ÔÆ°¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£🌼·ëº§¤Ï´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¡Ä¡© É×¤Î¥¤¥é¥¤¥é¤¬Êç¤ë¡ÖºÊ¤Î¹ÔÆ°¡×¤È¤Ï