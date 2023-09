窪田マルの累計10万部突破のコミックを日向亘と大倉空人(原因は自分にある。)の主演で実写ドラマ化する「君となら恋をしてみても」(10月5日スタート、MBSドラマ特区枠で毎週木曜24:59〜※初回は5分押し、25時4分放送予定)の予告編、初回の場面写真が公開された。主題歌は the shes gone の書き下ろしによる新曲「きらめくきもち」に決定し、予告編にも挿入されている。

原作は、総合エンタメアプリ「マンガPark」で連載中、今年「ちるちるBLアワード2023」の「BEST次にくるBL」部門の6位に選ばれ、人気声優によるボイスドラマの配信のほか韓国版のコミックスも発売されるなど、海外でも反響を呼んでいる同名漫画(通称:なら恋)。江ノ島を舞台に男子高校生たちの恋を描くストーリーで、実家の食堂を手伝う世話好きで優しい山菅龍司に日向亘、過去のトラウマから本気の恋なんて出来ないと諦めていた転校生の海堂天にダンスボーカルユニット「原因は自分にある。」の大倉空人がふんする。監督は松本花奈。

祖母と暮らすために江ノ島へ引っ越してきた矢先、山菅龍司(日向)と偶然出会った海堂天(大倉)は、龍司が働く食堂でしらす丼をご馳走になることに。真っ直ぐで、誰に対しても優しい龍司と、ある事をきっかけに自分の気持ちを誤魔化すようになってしまった天。二人は江ノ島で偶然出会い、共に過ごしていくうちに少しずつ惹かれあっていく。

予告編は、過去のトラウマから「俺が本気の恋とか……ウケるな」と呟く天(大倉)のナレーションに重なって、龍司(日向)が天の元へ駆け寄る姿から始まる。「俺の前で無理に笑わなくていいっすよ」(龍司)、「好きになっても傷つくだけだ」(天)、「天がいてくれてよかった」(龍司)、「まだここにいて……」(天)など、二人の甘酸っぱい青春が江ノ島の美しいロケーションと共に映し出される。

主題歌は、YouTubeチャンネルのMV総再生回数5,000万回、サブスク総再生回数1億5,000万回を突破するなど若者を中心に人気を集める3人組ロックバンド、the shes gone の新曲「きらめくきもち」。本作のために描き下ろされた本楽曲は龍司と天の心情とリンクするような歌詞になっており、the shes gone は「原作者の窪田マルさん、演者の皆さん、スタッフの皆さん、ファンの方、関わる全ての方にリスペクトを込めようと、そして、この作品に無くてはならない曲にしようと the shes gone というバンドに出来る精一杯を込めて『きらめくきもち』を書き下ろさせて頂きました。江ノ島の風景、海を眺める景色、天の気持ち、龍司の優しさ、この一夏の想いを言葉と音にしましたので、是非、ドラマと併せてお楽しみ下さい。この作品と共に皆さんに愛して頂ける楽曲でありますように」とコメントしている。

また、新たに初回の場面写真4点が公開。原作にも登場する猫の”たる助”がきっかけとなる出会いのシーンや、エプロン姿で見晴亭の前で佇む龍司。不意をついた龍司の行動に思わずキュンとしてしまう天のカットや、二人で江ノ島の夕陽を眺めるカットなど。

放送スケジュールは下記の通り。(編集部・石井百合子)

MBS(毎日放送) 毎週木曜24:59〜 10月5日スタート(初回は5分押し、25時4分放送予定)

テレビ神奈川 毎週木曜23:30〜 10月5日スタート

チバテレビ 毎週金曜23:00〜 10月6日スタート

とちぎテレビ 毎週木曜22:30〜 10月12日スタート

テレビ埼玉 毎週木曜23:30〜 10月12日スタート

群馬テレビ 毎週木曜23:30〜 10月12日スタート