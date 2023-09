Amazon Prime Video の見放題SVODサービスの10月ラインナップが発表された。

邦画は、玉山鉄二が9年ぶりに次元大介を演じるAmazon Original映画『次元大介』(10月13日から独占配信)、福山雅治が主演を務める『ガリレオ』シリーズ映画版第3弾『沈黙のパレード』(10月16日から見放題独占配信)など。

洋画は、『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』に続く“モンスター・ヴァース”シリーズ第4弾『ゴジラvsコング』(10月20日見放題配信)、スペインのAmazonスタジオ製作のSFサスペンス映画Amazon Original『アウェアネス -超能力覚醒 -』(10月11日から独占配信)など。

そのほか、『シュレック』シリーズに登場する猫のキャラクター「プス」を主人公にしたアニメーション『長ぐつをはいたネコと9つの命』(10月7日から見放題独占配信)、人気ボーイズグループ・JO1初のドキュメンタリー映画『JO1 THE MOVIE『未完成』-Go to the TOP-』(10月20日から見放題独占配信)などが配信開始となる。(今井優)