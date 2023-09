オムツをつけながらも、大人のような濃い顔立ちの1歳男児がTikTokで話題となっている。男児の動画を見た人からは「35歳?」「仕事帰り?」というジョークや「可愛い」「癒される」といったコメントが多数寄せられており、両親は嬉しい悲鳴を上げているようだ。

ブラジルに住むジョアン・ミゲル君(Joao Miguel、1)が登場するTikTokアカウントがここ数週間、爆発的な人気を呼んでいる。人々が注目しているのはミゲル君の1歳には見えない“濃い”顔立ちで、TikTokのフォロワーは日本時間9月27日の時点で10万4千人を超えている。

TikTokには「父が父なら子も子(Tal pai tal filho)」とミゲル君が父にそっくりであることを示唆する言葉も綴られており、動画を見るとミゲル君の太い眉や鼻、唇の形が父と激似なのがよく分かるのだった。

そんなミゲル君の顔の中でも特に印象的なのは、ぱっちりとした目とまるでエクステをしたような長いまつ毛で、髪型も決まっている。ミゲル君は明るい茶髪を大胆なツーブロックにしており、ヘアカットはキッズ専門の美容院でしているそうで、パーマをかけたようなくるんとした髪は天然という。さらに目を引くのは、体中に生えている産毛のようなフワフワの毛で、うっすらと顎髭があるのも確認できる。

そして1歳の愛らしいミゲル君を見た人たちからは、次のようなコメントが寄せられた。

「顎髭がキュート!」

「あんなまつ毛に憧れる!」

「確かに、まつ毛が半端ない!」

「可愛すぎる!」

「癒される。」

「ミルクのボトルが似合わない。テキーラがピッタリだね。」

「明日にでも就職活動ができそうだ。」

「うちの子もフワフワの毛がいっぱい生えているのよ!」

「35歳くらいに見えるけど、やはり動きは赤ちゃん。そのギャップがいいね!」

「多毛症なんだろうけどめちゃくちゃ可愛い。」

なお英ニュースメディア『The Daily Star』は、ミゲル君の毛が通常よりも濃い原因について、ホルモンが関係している可能性や、生まれた時から生えている産毛が抜け落ちていない状態であることをあげている。またフォロワーからは「遺伝では?」という声もあるようだが、実際のところはよく分からないようだ。

ミゲル君の両親は、最近の息子の人気ぶりに非常に驚いているようで、26日にはフォロワー数が10万人に達し、再生回数が2770万回を超えた動画があることを報告していた。そして動画の中で「オブリガード(ありがとう)」を連呼し、多くの人の注目を集めていることを喜んでいるようだった。また8月17日にはYouTubeチャンネルへの登録も済ませており、まだ十数本ではあるがミゲル君の可愛らしい姿を公開している。

テックインサイト編集部では、ミゲル君の性格やTikTokでの人気が急上昇していることについての感想など、直接両親から話をうかがうべく取材を申し入れている。

ちなみに1歳のミゲル君は「大人びて見える」ことで注目されたが、2021年には、14歳の時から急速に老け始めたフィリピンの16歳の少女が話題となっていた。医師はプロジェリア症候群を疑い、検査が行われたという。

画像は『The Daily Star 2023年9月26日付「Baby boy with ‘beard better than most men’ goes viral because he ‘looks 35’」(Image: babyjoaomiguel07/TikTok)』『Tal pai tal filho 2023年9月26日付TikTok、2023年9月25日付TikTok「@」、2023年5月12日付TikTok』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)