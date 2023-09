9月20日にアメリカの医学雑誌『Cureus』に掲載された査読付きの症例報告書によると、先日ブルガリアで見つかったミイラ化した遺体は、最後に目撃されてからわずか16日しか経っていなかったという。ブルガリアのような温帯の地域で、これほど急速に人間が自然にミイラ化するのは稀だとし、法医学者らは当惑していると、科学情報サイト『IFLScience』や英ニュースサイト『Indy100』などが伝えた。

ブルガリアの首都ソフィアにある線路脇の草むらで現地時間9月3日に、完全にミイラ化した男性の遺体が発見された。

遺体の隣には男性のものと思われるバッグがあり、私物とアルコール飲料のボトルが詰め込まれていたそうだ。遺体がアルコール依存症を患う34歳の男性であり、最後に生きているところを目撃されたのが8月18日の早朝だったことも捜査で明らかになった。遺体はTシャツ、ショートパンツを着用し、靴下を履いていたが、それは最後の目撃時と同じ格好だった。

ソフィア医科大学の法医学・倫理学クリニックで行われた解剖の結果、外傷はなく、皮膚は褐色で硬い革のように変わっていたことが確認された。また、皮下脂肪はほぼ完全に無くなり、内臓や脳も腐敗して乾燥し、茶色がかった黒色の塊と化していた。薬物については陰性だったそうだが、死因については慢性的なアルコール乱用との関係性も排除できないとしている。残念ながら、分析に必要な適切な内臓や人体組織が抽出できなかったため、証明できないと論文は報告している。

さらに遺体に見つかったウジ虫とサナギの状態は、約18日前に死亡したことを示しており、遺体発見の16日前に目撃された証言も裏付けられた。

論文を執筆したビリアナ・ミレヴァ准教授(Biliana Mileva、医学博士・法医学)らは報告書で、成人の遺体が自然にミイラ化するには「通常、6〜12か月かかる」こと、そしてこのような急速な変化は「極度の暑さの中でしか起こらない」と強調した。男性の遺体発見までの期間、ソフィアの気温は摂氏16度から33度の範囲でミイラ化には十分な暑さではなかったが、発見現場が線路脇だったことから、列車の通過で強い風に晒されて体の乾燥と体液の蒸発を引き起こした可能性があると推測した。

急速なミイラ化を報告した文献は数例しかなく、とても稀な出来事である。腐っているはずの遺体が、なぜあれほど乾燥して革のようになってしまったのかを説明するのは少々難しく、謎だと、研究者らは首をかしげる。

テックインサイト編集部ではビリアナ・ミレヴァ准教授に、遺体がミイラ化を早める具体的な環境条件や、今回のミイラ化した男性の遺体には他にどのような原因が考えられるのかについて話をうかがうべく取材を申し入れている。

ちなみに九州大学の論文によると、湿度の高い日本では成人の遺体が自然にミイラ化されるのは最短でも2、3か月は必要だが、1983年にプレハブ小屋で発見されたミイラ化した成人男性の遺体は、失踪後わずか25日以内にミイラになっていたことが判明したという。この時は、雨が降らずに30度を超える気温が1週間続いていたことと、虫が湧くことが最小限に抑えられたからではないかと推測された。

