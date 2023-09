英BBCの刑務所ドラマ『Time(原題)』シーズン2に出演する『THE LAST OF US』エリー役や『ゲーム・オブ・スローンズ』リアナ役で知られるベラ・ラムジー。この度、『Time』シーズン2の場面写真が初公開され、ベラが妊婦姿で登場している。

『Time』は、本国イギリスで2021年に放送された刑務所ドラマ。男子刑務所が舞台となったシーズン1と変わり、シーズン2では女子刑務所が舞台になる。シーズン2は前シーズンと同じく全3話で、同じ日に収監された3人の囚人の視点で新たなストーリーが語られる。

今回、公開されたファーストルック画像では、妊娠後期に刑務所にやってきたケルシー・モーガン役のベラが写っている。『ドクター・フー』のジョディ・ウィッテカーと『ボクシング・デイ』のタマラ・ローレンスも、それぞれ囚人仲間のオーラとアビ役を演じている。同じ日に刑務所に到着した3人が肩を抱き支え合っているような様子や、グループセッションに一緒に参加する様子などが切り取られている。

New pictures of Jodie Whittaker, Tamara Lawrance, Bella Ramsey, Siobhan Finneran and Sophie Willan in Time series two.

Produced by @BBCStudios’ Drama unit for the BBC and @BritBox_US. Coming to @BBCOne and @BBCiPlayer this Autumn.https://t.co/ey8iYh5bLc pic.twitter.com/5pjLQCsEmt

- BBC Studios Press Office (@BBCStudiosPress) September 25, 2023