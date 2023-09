先週末(9月15日〜9月17日)の全米ボックスオフィスランキングが発表され、アクションシリーズ第4弾『エクスペンダブルズ ニューブラッド』が興収803万9,021ドル(約11億7,000万円)しか上げられず、2位デビューとなってしまった。(数字は Box Office Mojo調べ、1ドル145円計算)

シルヴェスター・スタローン、ジェイソン・ステイサムら豪華アクションスター競演が人気の同シリーズだが、第4弾はシリーズ最低のオープニング興収を記録。第1弾のオープニング興収は3,482万5,135ドル(約50億円)、第2弾は2,859万1,370ドル(約41億円)、第3弾は1,587万9,645ドル(約23億円)、そして今回の803万9,021ドル(約11億7,000万円)と激しい落ち込みとなり、公開3週目の『死霊館のシスター 呪いの秘密』(興収855万110ドル・約12億4,000万円)から首位の座を奪えなかった。

『エクスペンダブルズ ニューブラッド』ではステイサムがスタローンから主演の座を継ぎ、テロリストが所有する核兵器の奪還に挑む。ドルフ・ラングレンやランディ・クートゥアら続投組に加え、『マッハ!』のトニー・ジャー、『トランスフォーマー』のミーガン・フォックス、『ザ・レイド』のイコ・ウワイス、『大脱出』の50 Cent、『ゴッドファーザーPART III』のアンディ・ガルシアら新キャストも豪華だ。『ニード・フォー・スピード』や『ネイビーシールズ』のスコット・ウォー監督作。

7位には、超常現象ホラー『イット・リブズ・インサイド(原題) / It Lives Inside』が興収260万7,665ドル(約3億8,000万円)で初登場。『クルエラ』『アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル』で知られるクレイグ・ギレスピー監督の新作『ダム・マニー(原題) / Dumb Money』は拡大公開となり、興収242万5,706ドル(約3億5,000万円)を上げて19位から8位にジャンプアップした。(編集部・市川遥)

9月22日〜9月24日の全米ボックスオフィスランキングは以下の通り。()は先週の順位。

1(1)『死霊館のシスター 呪いの秘密』

2(初)『エクスペンダブルズ ニューブラッド』

3(2)『名探偵ポアロ:ベネチアの亡霊』

4(3)『イコライザー THE FINAL』

5(5)『バービー』

6(4)『マイ・ビッグ・ファット・グリーク・ウエディング3(原題) / My Big Fat Greek Wedding 3』

7(初)『イット・リブズ・インサイド(原題) / It Lives Inside』

8(19)『ダム・マニー(原題) / Dumb Money』

9(6)『ブルー・ビートル(原題) / Blue Beetle』

10(9)『オッペンハイマー(原題) / Oppenheimer』