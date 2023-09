¡ØNCIS¡Ù¥À¥Ã¥­¡¼Ìò¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Þ¥Ã¥«¥é¥à¤ò¥®¥Ö¥¹¡¢¥È¥Ë¡¼¡¢¥¸¥ß¡¼¤é¤¬ÄÉÅé

米CBSの大ヒット犯罪捜査ドラマ『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』のオリジナルメンバーとして、20シーズンにわたってドナルド・“ダッキー”・マラードを演じてきたデヴィッド・マッカラムが90歳で亡くなったというニュースは当サイトでもお伝えした通り。『NCIS』ファミリーが旅立った仲間へ追悼メッセージを寄せている。米TV Lineなど複数のメディアが伝えた。

ダッキー役のデヴィッドとともにシリーズ当初からオリジナルキャストを務めていたリロイ・ジェスロ・ギブス役のマーク・ハーモンは、自分より18歳年上でキャリアの長いデヴィッドをもともと尊敬していたようだ。「デヴィッドは素晴らしく、満ち足りた、長い人生を生きた。彼に初めて会った時は、畏敬の念に襲われたよ」と述べている。

同じくシーズン1から共演していたアンソニー・“トニー”・ディノッゾ役のマイケル・ウェザリーは、普段サインをもらわないけれど数少ない例外がデヴィッドだそうで、それを捉えた動画をX(旧Twitter)に投稿。マイケルに宛てたデヴィッドのサインがされているのは、デヴィッドが名作映画『大脱走』の共演者スティーヴ・マックィーンと一緒に写っているもので、「デヴィッドがそばにいてくれると、カメラのあるところでもないところでも、その瞬間が特別なものになった。面白くて素晴らしい、本物の男を称えてみんなで乾杯しよう。彼をダッキーとして迎えることができて僕たちは幸運だった。彼の美しい家族へ世界中から愛を送ってあげよう。デヴィッド、どうか安らかに」とマイケルは綴っている。

David McCallum made every moment count, in life and on set. Let’s raise a jug and celebrate a funny fantastic authentic man. I’ve only got 3 autographs. Connery, Tony Bennett and McCallum. I felt the same way as Steve McQueen in this picture from The Great Escape: Wow! It’s David… pic.twitter.com/ve6hFvFkQD

- Michael Weatherly (@M_Weatherly) September 25, 2023