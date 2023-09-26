¡ØNCIS¡Ù¥À¥Ã¥­¡¼Ìò¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Þ¥Ã¥«¥é¥à¤ò¥®¥Ö¥¹¡¢¥È¥Ë¡¼¡¢¥¸¥ß¡¼¤é¤¬ÄÉÅé

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David McCallum made every moment count, in life and on set. Let¡Çs raise a jug and celebrate a funny fantastic authentic man. I¡Çve only got 3 autographs. Connery, Tony Bennett and McCallum. I felt the same way as Steve McQueen in this picture from The Great Escape: Wow! It¡Çs David¡Ä pic.twitter.com/ve6hFvFkQD
- Michael Weatherly (@M_Weatherly) September 25, 2023
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