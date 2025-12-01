【道の駅しょうなん】人気のレストランやお土産にピッタリの特産品をご紹介！
「道の駅しょうなん」ってこんなところです
豊手賀沼のほとりのゆったりとした敷地に主要施設が2つ。ひとつ目は‘知産知消’をテーマとした直売所をメインにカフェや加工体験室などがある「てんと」。施設の特徴でのある巨大な三角屋根の「大屋根ひろば」は、さまざまなイベントが開催されています。
もうひとつがレストラン棟の「つばさ」です。こちらには地元食材にこだわったレストランやベーカリー、南房総で人気のピーナッツ店が初出店した支店などが入っています。
そのほか、広々とした「芝生ひろば」でピクニックを楽しんだり、レンタサイクルステーションで自転車を借りて手賀沼自転車道をサイクリングしたりと楽しみかたはいろいろ。柏や手賀沼エリアの魅力を丸ごと楽しめる施設になっています。
地域の野菜や名産品が勢揃い！ 直売所「知産知消マルシェ」でお買い物
近隣の方々も気軽に買い物に訪れるのが、直売所「知産知消マルシェ」です。「地産地消」ではなく、「知産知消」にした名前の由来は、「地域の産物や消費方法を知ってほしい」との思いからだそう。広々とした店内には毎日100種類以上もの新鮮な農産物や地元の加工品が並びます。
「知る」と「食べる」を一緒に考えるきっかけになれたらと、マルシェの一画には「青山ブックセンター」のコーナーがあります。商品棚に、身体、食、発酵、自然という4つのテーマでセレクトされた本が並んでいるので、気になるテーマの本があれば、気軽に手にとってみてください。
マルシェには、地元の特産品も並びます。人気は、バウムクーヘンやカステラなど、柏産の規格外のナシを使った地球にやさしいオリジナル商品たち。ナシがふんだんに使われており、さわやかな香りが特徴です。また、日本の生パスタ業界のシェア4割を誇るニューオークボのパスタも注目です。柏レイソルコラボのご当地パスタは超もちもち食感が自慢です。
■知産知消マルシェ（ちさんちしょうまるしぇ）
営業時間：10時30分〜16時30分LO
TEL：04-7190-1132
営業時間：9〜18時
定休日：無休
レストラン棟「つばさ」で、食と健康にこだわったオリジナル料理を
4つの店舗が入る「つばさ」では食事やスイーツなどを楽しめます。
フードコート形式のレストランは2軒。1軒は地元柏産の食材をふんだんに使ったカレーやパスタ、ピザなどイタリアンメニューを提供する「ベジタリアンシャンティー」。野菜をたっぷりと使った無水カレーやもちもち生地のピッツアなどが人気です。
■ベジタリアン シャンティー（べじたりあん しゃんてぃー）
TEL：04-7199-8868
営業時間：9〜18時
定休日：無休
スイーツがお目当てなら、「木村ピーナッツ 道の駅しょうなん店」へ。館山に本店がある落花生のお店が満を持して出店した支店第一号です。メディアでも取り上げられたピーナッツソフトやピーナッツパフェなど、落花生を使ったアイテムが盛りだくさん。ピーナッツみやげも豊富です。
■木村ピーナッツ 道の駅しょうなん店（きむらぴーなっつ みちのえきしょうなんてん）
TEL：04-7199-3268
営業時間：9〜18時
定休日：無休
柏の人気ベーカリー「ハレビノ」は、毎日焼きたてのパンを提供します。定番は、1斤に生のバナナを2本練り込んだロングセラー「幸せのバナナパン」。このほか地元食材を使ったオリジナル商品や、日替わりの惣菜パンなどが入った数量限定の「ランチボックス」も人気です。テイクアウトのほかイートインも可能です。
■ベーカリーハレビノ 道の駅しょうなん店
（べーかりーはれびの みちのえきしょうなんてん）
TEL：04-7191-5250
営業時間：9〜18時
定休日：無休
美しくてヘルシー！ 連日行列の「野菜レストランSHONAN」
魅力いっぱいの道の駅ですが、隣接する「野菜レストランSHONAN」も注目されています。人気は採れたての地元野菜を中心にした色鮮やかなサラダバー。
サラダバーは「野菜ごろごろカレー」1850円や「ふわふわオムライ」1880円（土・日曜、祝日限定）などの食事メニューに付いてくるもので、野菜やスープ、みそ汁、デザートなどが60分間食べ放題に。野菜は、ぬか漬けやゴーヤチャンプルーなど、ひと手間かけたものもあり、とてもおまけで付いてくるものとは思えないクオリティ。
平日限定で、「野菜食べ放題ONEドリンクセット」1900円も選べるので、野菜がおめあてという人は要チェックです。
■野菜レストランSHONAN（やさいれすとらんしょうなん）
住所：千葉県柏市箕輪新田39-2
TEL：04-7196-7773
営業時間：11〜16時（土・日曜、祝日は〜17時
定休日：無休
アクセス：JR我孫子駅から車で10分
駐車場：30台
https://www.yr-shonan.jp/
このほか、道の駅しょうなんでは、地域の魅力を深堀り体験できるさまざまなイベントを随時開催しています。また、「てんと」前の大屋根広場には多くのキッチンカーがやってくるので、手賀沼のほとりで食事も楽しめます。詳細は公式サイトでチェックしてからおでかけください。
■道の駅しょうなん（みちのえきしょうなん）
住所：千葉県柏市箕輪新田59-2
TEL：04-7190-1131
営業時間：9〜18時（施設により異なる）
定休日：無休（施設により異なる）
アクセス：JR我孫子駅から車で10分
駐車場：367台
https://www.michinoeki-shonan.jp/
●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。
●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。