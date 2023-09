アクセス数稼ぎが目的？　“点検”として女性専用車両に外国人男性が乗り込む動画に批判殺到　過去には“迷惑動画”も多数

外国人男性が、調査目的で「女性専用車両」に乗り込んで撮影。SNSに投稿された動画には批判が殺到している。

目的はアクセス稼ぎ?過去の動画を見ても“迷惑動画”が多数あり、逮捕された迷惑系動画配信者とのコラボ動画もあった。

フォロワー35万人以上の外国人配信者

9月5日、SNSに投稿された動画で、外国人男性が日本の鉄道の女性専用車両に乗り込み、車内を撮影している。

表示されたタイトルは、「What shocked me as an Aussie in Japan (訳)日本でオーストラリア人がショックを受けたこと」。

撮影者:

みんな日本には「女性専用車両」があるって知ってた?僕は検査官として、女性以外が乗っていないか点検してみます。確かに女性しかいません。男はいない。男性は1人も乗っていません!調査完了!本当に「女性専用車両」でした。

動画を撮影した男性は「女性しか乗っていないのかチェックする」と話しながら、車内を歩き、乗客を撮影。場所は大阪市内を走る大阪環状線の西九条駅とみられる。

投稿したのは、35万人以上のフォロワーを持つオーストラリア人の動画投稿者。

投稿の一覧を見ると、日本に長期滞在し、数多くの動画を配信していた。

「女性専用車両」には好意的だが…動画には批判殺到

動画の説明文には「日本の公共の場で厳格な“男女の隔離”が行われているなんて思っていなかった」とあり、日本各地で導入されている「女性専用車両」に疑問を投げかける投稿のように見える。

しかし、動画を見た外国人観光客からは「女性専用車両」に好意的な声が多く聞かれた。

イタリア人 女性:

女性にとってはいい制度、特に夜暗い時とか「女性専用車両」はうれしい。私も使いますね。

ドイツ人 男性:

痴漢防止とかに意味があると思う。

(Q:投稿された動画はどう?)

ドイツ人 男性:

なぜ(撮影者が)車内に入る必要があるかわからない。

また、投稿された動画には、乗客の女性たちの顔がはっきりと映っていたことなどから、SNSには海外を含め3万件を超えるコメントが寄せられ、その多くが男性の行動を非難するものだった。

【海外からのコメント】

「なぜ車内に入った?女性専用と読めなかった?」

「恥ずかしい。日本をリスペクトしていないしマナー違反」

「あなたみたいな変な人から、女性を守るための車両なんだよ」

実際に女性専用車両を利用する人からも、不安の声が上がった。

街頭インタビュー:

もしその車両にいたら、何しゃべっているかわからないし、急に外国人が乗ってきて、しかも男性の方だから怖いと思う。

街頭インタビュー:

あまり気分は良くないです。危険な方もいるかもしれないので。

目的はアクセス数稼ぎ?過去動画には“迷惑動画”多数

このオーストラリア人男性による過去の投稿動画の中には、“抱っこ禁止”の「豆しばカフェ」で犬を何度も抱き注意されるものや、男性の入室が制限される「授乳室」に侵入するなど、単なる迷惑行為とみられる動画が多く含まれていた。

そして、男性が一緒に踊っているこの人物はというと、大阪市のホテル建設現場に無断侵入したとして、9月23日に逮捕されたアメリカ国籍の迷惑系動画配信者のイスマエル・ラムジー・カリド容疑者(23)とみられる。

男性の配信動画には、東京や大阪で迷惑動画の配信を繰り返していたカリド容疑者とのコラボ動画も多く見られた。

イタリア人:

(男性の女性専用車両に入る配信動画について)これはやっちゃいけないわ。だってSNSのアクセス稼ぎのためでしょ?

イスラエル人:これはフォロワーを増やす目的しかないな。

あえて女性専用車両に乗り込み、動画を配信した目的は、単なるアクセス数稼ぎだったのか?

イットは動画を投稿した男性に取材を申し入れたが、これまでに返答はない。

(「イット!」9月25日放送分より)