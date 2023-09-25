「ジャンプフェスタ2024」12/16・17開催!! 「SPY×FAMILY」「呪術廻戦」「道産子ギャルはなまらめんこい」など話題作のステージも多数！ チケット応募は本日スタート！

「ジャンプフェスタ2024」が2023年12月16日(土)・17日(日)に幕張メッセにて開催されることが発表された。

「ジャンプフェスタ」は、集英社が発行する「週刊少年ジャンプ」「少年ジャンプ+」「Vジャンプ」「ジャンプSQ.」「最強ジャンプ」の5誌が合同で主催、ジャンプグループのマンガの魅力をたっぷり味わえる毎年恒例のビッグイベント。1999年の開始以来毎年多くのファンが参加している。

第25回となる「ジャンプフェスタ2024」では、さまざまなステージプログラムが開催予定。豪華ゲストが出演する毎年恒例の「ジャンプスーパーステージ」は、本年は「ジャンプスーパーステージRED」「ジャンプスーパーステージBLUE」の2つのステージにわかれて展開され、前回の約2倍となる計24もの演目が、2つのスーパーステージにて繰り広げられる。

さらに「ジャンプスタジオ」もステージコンテンツが満載。ゲストによるパフォーマンスや、会場一体型の体験を楽しむことができる。なお、「ジャンプスーパーステージRED」「ジャンプスーパーステージBLUE」「ジャンプスタジオ」は、いずれも会場だけではなくライブ配信でも参加が可能。

【ステージプログラム＆出演ゲスト発表！】

ジャンプスーパーステージRED

12月16日（土）

●10:30〜11:10 「ハイキュー!!」

村瀬 歩（日向翔陽 役）、石川界人（影山飛雄 役）、梶 裕貴（孤爪研磨 役）、中村悠一（黒尾鉄朗 役）

●12:10〜12:50 「呪術廻戦」

榎木淳弥（虎杖悠仁 役）、内田雄馬（伏黒 恵 役）、中村悠一（五条 悟 役）、諏訪部順一（両面宿儺 役）

●13:50〜14:30 「青の祓魔師」

岡本信彦（奥村 燐 役）、福山 潤（奥村雪男 役）、花澤香菜（杜山しえみ 役）、喜多村英梨（神木出雲 役）

●15:30〜16:10 「新テニスの王子様」

皆川純子（越前リョーマ 役）、置鮎龍太郎（手塚国光 役）、諏訪部順一（跡部景吾 役）、永井幸子（幸村精市 役）

●17:10〜17:50 「僕のヒーローアカデミア」

山下大輝（緑谷出久 役）、岡本信彦（爆豪勝己 役）、佐倉綾音（麗日お茶子 役）、三宅健太（オールマイト 役）、内山昂輝（死柄木 弔 役）

12月17日（日）

●10:30〜11:10 「怪獣8号」

福西勝也（日比野カフカ）役、加藤 渉（市川レノ 役）、瀬戸麻沙美（亜白ミナ 役）

●12:10〜12:50 「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-」 ※追加キャストは後日発表

斉藤壮馬（緋村剣心 役）、高橋李依（神谷 薫 役）

●13:50〜14:30 「SPY×FAMILY」

江口拓也（ロイド・フォージャー 役）、種粼敦美（アーニャ・フォージャー 役）、早見沙織（ヨル・フォージャー 役）、松田健一郎（ボンド・フォージャー 役）

●15:30〜16:10 「チェンソーマン」

戸谷菊之介（デンジ 役）、楠木ともり（マキマ 役）、坂田将吾（早川アキ 役）、ファイルーズ あい（パワー 役）

●17:10〜18:00 「ONE PIECE」

田中真弓（モンキー・D・ルフィ 役）、中井和哉（ロロノア・ゾロ 役）、岡村明美（ナミ 役）、山口勝平（ウソップ 役）、平田広明（サンジ 役）、大谷育江（トニートニー・チョッパー 役）、山口由里子（ニコ・ロビン 役）、矢尾一樹（フランキー 役）、宝亀克寿（ジンベエ 役）

ジャンプスーパーステージBLUE

12月16日（土）

●9:30〜10:00 「アオのハコ」 ※出演者は後日発表

●10:45〜11:15 「鬼滅の刃」

花江夏樹（竈門炭治郎 役）、河西健吾（時透無一郎 役）、花澤香菜（甘露寺蜜璃 役）、早見沙織（胡蝶しのぶ 役）

●12:00〜12:30 「ダンダダン」 ※出演者は後日発表

●13:15〜13:45 「マッシュル -MASHLE-」 ※追加キャストは後日発表

小林千晃（マッシュ・バーンデッド 役）、川島零士（フィン・エイムズ 役）、梶 裕貴（レイン・エイムズ 役）

●14:30〜15:00 「アンデッドアンラック」 ※追加キャストは後日発表

中村悠一（アンディ 役）、佳原萌枝（出雲風子 役）

●15:45〜16:15 「逃げ上手の若君」

結川あさき（北条時行 役）、中村悠一（諏訪頼重 役）、日野まり（弧次郎 役）、鈴代紗弓（亜也子 役）、悠木 碧（風間玄蕃 役）

●17:00〜17:30 「夜桜さんちの大作戦」

川島零士（朝野太陽 役）、本渡 楓（夜桜六美 役）、小西克幸（夜桜凶一郎 役）、鬼頭明里（夜桜二刃 役）

12月17日（日）

●9:30〜10:00 「銀魂」

杉田智和（坂田銀時 役）、阪口大助（志村新八 役）、釘宮理恵（神楽 役）

●10:45〜11:15 「BLEACH」

森田成一（黒崎一護 役）、杉山紀彰（石田雨竜 役）、梅原裕一郎（ユーグラム・ハッシュヴァルト 役）、小野友樹（バズビー 役）

●12:00〜12:30 「ワールドトリガー」

村中 知（空閑遊真 役）、梶 裕貴（三雲 修 役）、諏訪部順一（二宮匡貴 役）、三瓶由布子（絵馬ユズル 役）

●13:15〜13:45 「Dr.STONE」

小林裕介（石神千空 役）、鈴木崚汰（七海龍水 役）、佐藤 元（クロム 役）、河西健吾（あさぎりゲン 役）、小野賢章（西園寺羽京 役）

●14:30〜15:00 「地獄楽」

小林千晃（画眉丸 役）、小野賢章（山田浅ェ門桐馬 役）、花守ゆみり（山田浅ェ門佐切 役）、木村良平（亜左弔兵衛 役）

●15:40〜16:20 「鴨乃橋ロンの禁断推理」＆「姫様“拷問”の時間です」 ※実施順は未定

「鴨乃橋ロンの禁断推理」

阿座上洋平（鴨乃橋ロン 役）、榎木淳弥（一色都々丸 役）

「姫様“拷問”の時間です」

白石晴香（姫 役）、伊藤 静（トーチャー・トルチュール 役）

●17:00〜17:50 「魔都精兵のスレイブ」 ＆ 「道産子ギャルはなまらめんこい」 ※実施順は未定

「魔都精兵のスレイブ」

広瀬裕也（和倉優希 役）、鬼頭明里（羽前京香 役）、内田真礼（出雲天花 役）

「道産子ギャルはなまらめんこい」

島粼信長（四季 翼 役）、佐倉綾音（冬木美波 役）、花守ゆみり（秋野沙友理 役）、上田麗奈（夏川怜奈 役）

ジャンプスタジオ

入場無料！幕張メッセ会場の「スーパーステージRED付き入場チケット」応募受付中！

「ジャンプフェスタ2024」のチケットは「ジャンプNAVI」アプリから応募が可能。

「ジャンプスーパーステージRED」の幕張メッセ会場での観覧（座席指定制）が可能な「スーパーステージRED付き入場チケット」の応募は本日9月25日より受付中。

また、10月27日（金）からは、幕張メッセ会場への入場が可能な「入場チケット」の応募も開始となる。

※「ジャンプスーパーステージBLUE」の観覧チケットは、「スーパーステージRED付き入場チケット」もしくは「入場チケット」に当選された人のみを対象に、11月下旬に事前抽選応募を予定。

「ジャンプNAVI」アプリを事前にインストールおよび会員登録（無料）の上、チケット応募に参加しよう。

＜入場チケット概要＞

1. スーパーステージRED付き入場チケット

応募期間：2023年9月25日（月）10:00 〜 10月16日（月）9:59

当選発表： 10月23日（月）予定（ 「ジャンプNAVI」アプリ上で発表予定）

2. 入場チケット

応募期間：2023年10月27日（金）10:00 〜 11月13日（月）9:59

当選発表： 11月17日（金）予定（ 「ジャンプNAVI」アプリ上で発表予定）

▼「ジャンプNAVI」アプリ

iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id1592232631

Android：https：//play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.shueisha.jumpfestanavi

＜イベント概要＞

■「ジャンプフェスタ2024」

日時：2023年12月16日（土）・17日（日） 9:00〜17:00 ※一部17:00以降のステージプログラムあり。

会場：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1〜8

入場方法：入場無料 ※小学生以上のすべての来場者は「ジャンプNAVI」アプリの入場チケット（電子チケット）が必要。

招待人数：各日45,000名 2日間合計90,000名

主催：株式会社集英社

公式サイト：https://www.jumpfesta.com/

公式X（Twitter）：https://twitter.com/jumpfesta

※イベントの詳細情報は、今後順次発表。

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