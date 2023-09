『ポケモン』デザインの「コンパクトホットプレート」が登場! 大人を愉しむライフスタイルブランド「BRUNO(ブルーノ)」より、2023年10月12日(木)に発売される。ポケモンだらけのホットプレートを紹介する。

1997年より放送を開始したテレビアニメ『ポケットモンスター』、略して「ポケモン」。子供から大人まで世代を超え、世界中で愛されており、ゲームをはじめとしたさまざまなコンテンツで活躍を見せている。

今回紹介するのは、BRUNOの大人気アイテム「コンパクトホットプレート」のポケモンデザイン。

平面プレートとたこ焼きプレートに加えて、ポケモンたちのかわいいミニパンケーキ6種が焼けるマルチプレートが付属している。

本体にはポケモンのシルエットがデザインされており、卓上に置くだけで楽しい気分になること間違いなし♪

また、「Pokémon」のロゴとモンスターボールを刻印したノブは、「ポケモン コンパクトホットプレート」だけの特別仕様。ポケモンのイラストをあしらったオリジナルパッケージは、プレゼントにも喜ばれるはず。

BRUNO直営ECサイトで公開予定の「SPECIAL RECIPE」では、オムライスとカレーが一度に愉しめる、見た目も可愛い「オムカレー」のレシピが登場。

柔らかなイエローが可愛い、デザインもポケモン、焼いてもポケモンと、まさにポケモンだらけの「ポケモン コンパクトホットプレート」で、ご家族やお友達、大切な人と一緒にお料理を楽しんで!

>>>『ポケモンコンパクトホットプレート』を画像でもチェック♪(写真7点)(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

TM, (R), and character names are trademarks of Nintendo.