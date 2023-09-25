¥É¥é¥Þ¡Ö¤ª¤Ã¤µ¤ó¤º¥é¥Ö¡×5Ç¯¤Ö¤êÂ³ÊÔÊüÁ÷·èÄê¡¡ÅÄÃæ·½¡¢µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡¢ÎÓ¸¯ÅÔ¤¬ºÆ½¸·ë¡ª
¡¡2018Ç¯¤Ë¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¤ª¤Ã¤µ¤ó¤º¥é¥Ö¡×¤Î5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÂ³ÊÔ¡Ö¤ª¤Ã¤µ¤ó¤º¥é¥Ö-¥ê¥¿¡¼¥ó¥º-¡×¤¬¡¢ÅÄÃæ·½¡¢µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡¢ÎÓ¸¯ÅÔ¤òºÆ¤Ó¥¥ã¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¡¢2024Ç¯1·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Î¶âÍË¥Ê¥¤¥È¥É¥é¥ÞÏÈ¡ÊËè½µ¶â¡§ Ìë11:15¡Á¿¼Ìë0:15¡Ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ª¤Ã¤µ¤ó¤º¥é¥Ö¡×¤Ï¡¢33ºÐ¤Î¥â¥Æ¤Ê¤¤ÆÈ¿È¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¡È¤Ï¤ë¤¿¤ó¡É¤³¤È½ÕÅÄÁÏ°ì¡ÊÅÄÃæ¡Ë¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢¥Ô¥å¥¢¤Ê²µ½÷¿´¤ò±£¤·»ý¤Ä¤ª¤Ã¤µ¤ó¾å»Ê¡¦¹õß·ÉðÂ¢¡ÊµÈÅÄ¡Ë¤È¡¢Æ±µï¿Í¤Î¥ÉS¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¸åÇÚ¡¦ËÒÎ¿ÂÀ¡ÊÎÓ¡Ë¤Ë¡¢¹ðÇò¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë½ã°¦¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£2016Ç¯Ëö¤ËÃ±È¯¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢È¿¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ2018Ç¯4·î¤ËÏ¢Â³¥É¥é¥Þ²½¡£2019Ç¯¤Ë¡Ø·à¾ìÈÇ¤ª¤Ã¤µ¤ó¤º¥é¥Ö¡¡¡ÁLOVE or DEAD¡Á¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢Æ±Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¹Ò¶õ¶È³¦¤ËÉñÂæ¤ò°Ü¤·¤¿¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¥É¥é¥Þ¡Ö¤ª¤Ã¤µ¤ó¤º¥é¥Ö-in the sky-¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡Á°ºî¤Ç½ÕÅÄ¤Ï¡¢¤ª¤Ã¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¡È¥é¥Ö¥Ð¥È¥ë¥í¥ï¥¤¥ä¥ë¡É¤ò·Ð¤Æ¡¢¹õß·¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¶µ²ñ¤Ç°¦¤òÀÀ¤¦½Ö´Ö¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯ËÜÅö¤Îµ¤»ý¤Á¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢¹õß·¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤ÆËÒ¤Î¤â¤È¤Ø¡£¡Ö²¶¤È·ëº§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È°¦¤ò¶«¤Ö¡¢´¶Æ°Åª¤Ê°¦¤Î·ëËö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¤¢¤ì¤«¤é5Ç¯¡¢½éÂå¡Ö¤ª¤Ã¤µ¤ó¤º¥é¥Ö¡×¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡È¤Ï¤ë¤¿¤ó¡É¤Î¤½¤Î¸å¤ò¡¢Æ±¤¸¤¯¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤ò·Þ¤¨¤ëÅÄÃæ¤¬ÂÎ¸½¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤¢¤Î3¿Í¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¡Ö¤ª¤Ã¤µ¤ó¤º¥é¥Ö¡×¤¬ÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡Ö¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡Ä¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢°¦¤¹¤Ù¤3¿Í¤Îº£¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¡¡¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Îµ®ÅçºÌÍý¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤âºÆ½¸·ë¡£µÓËÜ¤ÎÆÁÈø¹À»Ê¡¢²»³Ú¤Î²ÏÌî¿¡¢´ÆÆÄ¤ÎÎÜÅìÅì°ìÏº¡¢»³ËÜÂçÊå¡¢Yuki Saito¤È¡¢À©ºî¿Ø¤â¡È¤ª¤Ã¤µ¤ó¤º¥Á¡¼¥à¡É¤¬ÀªÂ·¤¤¤¹¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦ÆþÁÒ¸ù°ì¡Ë