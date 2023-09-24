Sexy Zone¡¦ÃæÅç·ò¿Í¡¢Æ´¤ì¤ÎÅìÊý¿Àµ¯¤ËÇ®¤¤»×¤¤¹ðÇò¡¡3¿Í¤Ç¥¢¥«¥Ú¥é¤â¡¡¼¡½µ¤Î¡Ø¤Þ¤Ä¤âto¤Ê¤«¤¤¡Ù
¡¡10·î1Æü21»þ¤è¤êÊüÁ÷¤Î¡Ø¤Þ¤Ä¤âto¤Ê¤«¤¤¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¡¢ÃæÅç·ò¿Í¡ÊSexy Zone¡Ë¤ÈÅìÊý¿Àµ¯¡Ê¥æ¥ó¥Û¡¢¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¤½¤ì¤¾¤ì¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È2ÁÈ¤¬¡¢MC¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¤ÈÃæµïÀµ¹¤ò¸ò¤¨¤Æ¡¢µ®½Å¤Ê¥¯¥í¥¹¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£2ÁÈ¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÌ¥ÎÏ¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæÅç·ò¿Í¡õÅìÊý¿Àµ¯¤Î½éÂÐÃÌ¤Ë¾¾ËÜ¿Í»Ö¡õÃæµïÀµ¹¤â¶½Ì£ÄÅ¡¹
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¤Þ¤º¡¢ÃæÅç·ò¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¯¤Ç¡¢¡È¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÏÀäÂÐ¤ËÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¾¾ËÜ¤Ï¡¢¡È²¦»ÒÍÍ¡É¡È¥»¥¯¥·¡¼¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÃæÅç¤Î¾Ð´é¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ª¡¼¥é¤¬¤¹¤´¤¤¡Ä¡×¤È¡¢²þ¤á¤Æ¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡14ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤ê¡¢17ºÐ¤ÇSexy Zone¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¹ß¡¢23ºîÏ¢Â³¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¥Á¥ã¡¼¥È½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ³èÌö¤òÂ³¤±¡¢¤Þ¤¿¸Ä¿Í¤Ç¤â¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÌò¤«¤é¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÌò¤Þ¤Ç¤³¤Ê¤¹¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹Ãø¤·¤¤ÃæÅç¡£15Ç¯¤â¤Î´Ö¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ëÈà¤Ë¡¢Ãæµï¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìÈÖÂçÊÑ¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¡©¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÃæÅç¤«¤é¤¹¤«¤µ¤º¤Ò¤È¤Ä¤ÎÅú¤¨¤¬¡Ä¡£¤½¤Î¸¬µõ¤Ç¿¿Ùõ¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¾¾ËÜ¡õÃæµï¤Ï¿¼¤¯¤¦¤Ê¤º¤¡¢´¶¿´¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¼¡¤Î¿·¤·¤¤ÌÜÉ¸¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÃæÅç¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Ãæµï¤¬¼«¤é¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡ÈÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬30Âå¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ëÊÉ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Ãæµï¤¬30ºÐÅö»þ¤Ò¤½¤«¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡È¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÎôÅù´¶¡É¤È¤Ï¡½¡½¡©
¡¡Â³¤¤¤Æ¤¤¤è¤¤¤è¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¤Î¥æ¥ó¥Û¤È¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£2¿Í¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ø¤Þ¤Ä¤âto¤Ê¤«¤¤¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤±¤ËÍèÆü¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¼ýÏ¿¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤¹¤°¤Ë´Ú¹ñ¤Øµ¢¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤Ê»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ëÃæÅç¤Ï´¶·ã¤·¤¤ê¡£¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅìÊý¿Àµ¯¤Ï¿ÀÍÍ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡£¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ËÜ¿Í¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÇ®¤¤»×¤¤¤òÅÇÏª¤¹¤ë¡£
¡¡Æ´¤ì¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÈÇ°´ê¤ÎÂÐÌÌ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÃæÅç¤¬´î¤Ó¤Ë¶»¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤ë°ìÊý¡¢¾¾ËÜ¡õÃæµï¤Ï¡¢¥æ¥ó¥Û¡¢¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤È¤Îµ×¡¹¤ÎºÆ²ñ¤Ë´¶ÌµÎÌ¤ÎÍÍ»Ò¡£¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤È¤Ï¡ØHEY¡ªHEY¡ªHEY¡ªMUSIC CHAMP¡Ù¡Ê1994¡Á2012Ç¯¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç²¿ÅÙ¤â¶¦±é¤·¡¢SMAP¤È¤Ï¡ØSMAP¡ßSMAP¡Ù¡Ê1996¡Á2016Ç¯¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¤ò¥³¥é¥Ü¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ëÅìÊý¿Àµ¯¡£2¿Í¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¾¾ËÜ¤äÃæµï¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤ë¤Û¤«¡¢¾¾ËÜ¤ÎÁêÊý¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¤Î¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤»Ê²ñ¤Ö¤ê¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤¹¤ë¡£
¡¡2004Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢ÍâÇ¯¤ËÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿ÅìÊý¿Àµ¯¡£2014Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¥·¥ó¥°¥ëÁíÇä¤ê¾å¤²408.8ËüËç¤È¤¤¤¦¡¢³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÎòÂå1°Ì¤Î°Î¶È¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸½ºß¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë´Ú¹ñ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¿Íµ¤¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤À¡£º£Ç¯¤Ï¡¢¼Â¤ËÌó3Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÂÔË¾¤ÎÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤ò´º¹Ô¡£ÄÌ»»¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é30²ó¡¢Á´¹ñ¥É¡¼¥à¸ø±é89²ó¤È¡¢³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥É¡¼¥à¸ø±é¿ô¤ÎºÇÂ¿µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Î¡¢ÆüËÜ¿Ê½Ð¤Þ¤â¤Ê¤¤º¢¤Î¶ìÏ«ÏÃ¤ä¡¢Èà¤é¤¬´¶¤¸¤ëÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¿â¤¼¤ó¤ÎÈëÏÃ¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡£ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤ÆÆüËÜ¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥æ¥ó¥Û¤Î¼ºÇÔÃÌ¤Ê¤É¡¢Çú¾Ð¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÂ¿¿ôÈô¤Ó½Ð¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥È¡¼¥¯¤Ï¤¤¤Ä¤·¤«¡ÈÎø°¦¡É¤ä¡È·ëº§¡É¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£ÃæÅç¤¬¼«¿È¤Î·ëº§´Ñ¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢Ãæµï¤Ïº£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤ê»Ï¤á¡Ä¡£¤Þ¤¿¾¾ËÜ¤¬¡¢¥æ¥ó¥Û¤È¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤ÎÎø°¦´Ñ¤òÃµ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢2¿Í¤¬¤È¤Ü¤±¤Æ¤ß¤»¤ë°ìËë¤â¡ª¡¡¤µ¤é¤ËÏÃ¤ÏÃÆ¤ß¡¢ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Îºß¤êÊý¤Î°ã¤¤¤ä¡¢ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦¤Û¤«¡¢ÀèÇÚ¡¦Ãæµï¤È¸åÇÚ¡¦ÃæÅç¤Î°Õ³°¤Ê´Ø·¸À¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡©¡¡¤½¤·¤Æ¥È¡¼¥¯¤ÎºÇ¸å¤Ï¡¢ÃæÅç¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Îº£¸å¤ÎÊúÉé¤äÌÜÉ¸¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿º£²ó¡¢ÃæÅç¤Î¤¿¤Ã¤Æ¤Î´õË¾¤Ç¡¢ÃæÅç¡õ¥æ¥ó¥Û¡õ¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤Î3¿Í¤Ç¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¤ÎÌ¾¥Ð¥é¡¼¥É¡ÖStand by U¡×¤ò¥¢¥«¥Ú¥é¤ÇÈäÏª¡£¤Þ¤¿ÈÖÁÈ¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¶á¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ÇÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¥¤¥ä¥Û¥ó¥¬¥ó¥¬¥ó¥²¡¼¥à¡×¤Ë¡¢5¿Í¤ß¤ó¤Ê¤ÇÄ©Àï¡£¤·¤«¤·¾¾ËÜ¤Ï¡¢¡È²»³Ú¤¬Âç²»ÎÌ¤ÇÎ®¤ì¤ë¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¼ª¤Ë¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¹Ô¤¦ÅÁ¸À¥²¡¼¥à¡É¤È¤¤¤¦¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÊ¹¤¤¤¿ÅÓÃ¼¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Á²øëÃ¡Ê¤±¤²¤ó¡Ë¤ÊÉ½¾ð¤Ë¡£¡¡ÃæÅç·ò¿Í¤ÈÅìÊý¿Àµ¯¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡Ø¤Þ¤Ä¤âto¤Ê¤«¤¤¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ10·î1Æü21»þÊüÁ÷¡£