まだまだ暑い日があるとはいえど、暦の上では秋。各所で秋のフェアが始まっています。今年のスターバックスの秋の新作フードが大注目だと教えてくれたのは、食文化研究家のスギアカツキさん。実際に試してみたおすすめの商品を紹介してもらいました。

スターバックスの秋フードは大豊作!

9月に入り、スタバには秋の雰囲気が漂い始めました。創業を記念して登場したアニバーサリーコレクション(9月1日発売)は、サイレンに扮したベアリスタ型のタンブラーが登場するなど大人気に。すでに完売商品が出るほどの盛り上がりを見せています。

そしてもう1つの目玉が、秋限定の新作フードです。「Harvest Autumn -Everyone is an Artist-(この秋は、みんながアーティスト)」をコンセプトに、実りの秋を楽しめるスイーツやパンなどがずらりと登場しはじめました。スタバマニアの私は、これらの新作をすべて実食していこうと決意。まずは秋第1弾のオススメを厳選することにしました。

そこで今回は、「絶対に食べるべし! スタバ新作秋フード」を3つご紹介していきたいと思います。

●パティスリー級の本格栗スイーツ「手しぼり栗のモンブラン」

はじめに紹介するのは、「手しぼり栗のモンブラン」(520円)。モンブランは毎年この季節に登場する期間限定デザートの一つですが、年々変化や進化をとげておいしくなっています。今年は、手作業でマロンペーストをこぼれるほど絞った外観が印象的。

マロンペーストに包まれた内側を見てみると、下側からホワイトチョコ味のクランブル、マロンムース、ホイップクリームが重なり、外からも内からも栗を堪能できるようになっています。全体的に甘すぎず、繊細な栗の風味が味わえる、洋菓子専門店のような本格生ケーキ。スタバのどんなドリンクとも相性抜群です。

●ゴロゴロずっしり感が魅力!青森県産 紅玉のカスタードアップルパイ

続いても、スイーツから。「青森県産 紅玉のカスタードアップルパイ」(530円)です。青森県産の紅玉を100%使った、シナモン、ナツメグ、オールスパイスがほんのり香るアップルプレザーブがゴロゴロ入っているのがポイント。

優しい味わいのカスタードと香ばしいパイ生地の調和がバランスよくつくられています。このアップルパイは、店内で温めてもらって食べるのが最高で、お腹がすいている時には至福の逸品になること間違いありません。

●キノコの香りに癒される3種のきのことチキン 石窯フィローネ

最後は、スタバの名物となりつつあるフィローネの新作「3種のキノコとチキン 石窯フィローネ」(545円)です。フィローネ(Filone)とは、イタリア語で「小川」「流れ」を意味する、細長い形状のブレッド。

トスカーナ地方で生まれた、イタリアでは古くからポピュラーなパンですが、日本ではまだまだ珍しい存在で、世界のスタバの中でも初めて開発された特別な商品です。今回のメイン具材は、3種のキノコ(ブナシメジ、エリンギ、マッシュルーム)とチキン、ポテト。味の決め手になっているのが、アヒージョの味をイメージした濃厚ソースで、一度食べたら病みつきになるかもしれません。お店でおいしそうな香りが漂ってきたら、間違いなくコレ!

いかがでしたか? 今後も秋の季節限定商品が少しずつ登場しますから、食欲の秋をスタバで満たしてみるのもいいのかもしれません。

