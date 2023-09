「モンスターハンター」20周年記念展、開催決定！ 20年の歴史から生まれた数多くのモンスターたちが、ハンターをお出迎え!!

カプコンの人気ゲームシリーズ「モンスターハンター」20周年記念イベントとして、「モンスターハンター20周年 ― 大狩猟展 ― 」が、東京・六本木にて開催されることが決定した。開催時期は2024年夏ごろの予定だ。

「モンスターハンター」シリーズは、雄大な自然の中で巨大なモンスターに立ち向かうハンティングアクションゲーム。2004年の第1作発売以来、ネットワークを介して「他のプレイヤーと協力して強大なモンスターに挑む」というプレイジャンルを確立し、世界中から注目を集めるコンテンツに成長した作品だ。

今回、「モンスターハンター」20周年記念イベントとして、「モンスターハンター20周年 ― 大狩猟展 ― 」(主催・演出・制作:TFC、協力・監修:カプコン)が、東京・六本木で開催されることが発表された。

会場では「モンスターハンター」20年の歴史から生まれた数多くのモンスターたちが、ハンターを迎える。最新テクノロジーで再現される展示をはじめ、ここでしか体験できない企画が準備中だ。20年にわたる膨大な開発データを駆使した数々のコンテンツをお楽しみに!

【イベント情報】

■「モンスターハンター20周年 ― 大狩猟展 ― 」

開催時期:2024年夏ごろ

開催場所:東京・六本木

主催・演出・制作:東北新社

協力・監修:カプコン

▲「モンスターハンター」シリーズ20周年を記念したロゴデザイン

▲ハンターにスポットをあてた「モンスターハンター」シリーズ20周年記念ビジュアル第1弾

・「モンスターハンター」20周年 公式サイト https://www.monsterhunter.com/20th/

・「モンスターハンター」シリーズ 公式サイト https://www.monsterhunter.com/ja/

・「モンスターハンター」20周年 公式X(旧Twitter) https://twitter.com/MH20th

