また、ディズニーのキャラクターが現実世界に飛び出す魔法に満ちたキービジュアルと予告編も公開されました☆

ディズニープラス『ワンス・アポン・ア・スタジオ -100年の思い出-』

配信開始日:2023年10月16日(月)

2023年10月16日(月)、ウォルト・ディズニーは創立100周年を迎えます。

ディズニー創立100周年となる10月16日(月)、ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオを舞台にディズニーの過去から現在までのキャラクターたちが登場する短編『ワンス・アポン・ア・スタジオ -100年の思い出-』が、ディズニープラスにて独占配信スタート!

本作の舞台は米国カリフォルニア州バーバンクにあるウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ。

ここから生まれた、過去から現在までの数多くのディズニー・アニメーションのキャラクターたちが集い、ディズニー100周年の記念写真を撮るという短編作品です。

本編ではなんと85作品以上のディズニー・アニメーション長編および短編映画から総勢543のキャラクターが登場!

今回解禁されたキービジュアルでは額縁から飛び出した、「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」を中心に「オラフ」や「スティッチ」、「モアナ」に「パスカル」「チェシャ猫」「ティモン」「チップとデール」など大人気のおなじみのキャラクターがお目見え。

また、初公開された予告編は、1日の仕事を終えウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオから帰路につくスタッフたちの様子から始まり、「みんな帰ったかな?」という「ミッキーマウス」のセリフと共に素敵な物語が動き出します。

スタジオの中には様々なアートが飾られてあり、ミニーマウスの「ヤッホー!」の掛け声と共に壁に飾ってある絵から次々とキャラクターたちが現実世界に飛び出してきます。

「バンビ」「フラワー」「とんすけ」そして「ボルト」「ライノ」「ミトンズ」や「ピーター・パン」「ウェンディ」「ジョン」「マイケル」、さらに天井からは水しぶきとともに「モアナ」と「フランダー」が一緒に登場。

壁の絵から抜け出そうとしてもお腹がつかえてしまった「プーさん」は映画さながらに「クリストファー・ロビン」「カンガ」「イーヨー」に引っ張られています。

スタジオの外では『眠れる森の美女』の3人の妖精たちがスタジオの建物のシンボルであるソーサラーハットをピンクやブルーに変えるなど映画を思い起こさせるシーンも。

そのほか、「オーロラ姫」と「フィリップ王子」、「アナ」と「エルサ」、そしてヴィランの「アースラ」や「ハデス」など、ヒーローやヒロイン、王子とプリンセスだけではなく、ヴィランまでもが続々と集まってきます。

最後はカメラマンとなった「グーフィー」が高い脚立に乗って、みんなの集合写真を撮ろうとするのですが・・・。

この予告にはほかにも「フック船長」「三匹の子豚」、ディズニー作品の中で最後の100%手書き長編アニメーション『ホーム・オン・ザ・レンジ にぎやか農場を救え!』の面々、『ラマになった王様』の「クスコ」や『ヘラクレス』の「フィル」、『シンデレラ』の「アナスタシア」や「ドリゼラ」まで!

本編では85以上の長編および短編映画から543のキャラクターが一堂に会し、100周年をお祝いします☆

「ミッキー&フレンズ」をはじめ、総勢543のキャラクターが100周年をお祝いする短編作品。

『ワンス・アポン・ア・スタジオ -100年の思い出-』は、2023年10月16日(月)より、ディズニープラスにて独占配信開始です☆

