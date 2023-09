「くまのプーさん」FUNNY & HUNNY OH MY CAFE が、2023年9月23日(土・祝)より東京にて、11月9日(木)より大阪にてオープン! さっそく行ってきたので、詳しくレポートしたいと思います♪

『くまのプーさん』は、100エーカーの森に住んでいるくまのぬいぐるみ「プー」と、森の仲間たちとの日常が描かれた作品。1960年代からはディズニーによって『くまのプーさん』シリーズのアニメーションが作られ、いまなお世界中で愛されています。

今回のスペシャルカフェは、「FUNNYな表情のプーさん」と「プーさんが大好きなHUNNY(はちみつ)」がテーマ! いろいろな表情のプーさんに注目です! それでは、さっそく内装・メニュー・グッズをチェック♪

【内装】



店内のどこを見てもプーさんがいる、究極の癒し空間! 天井からタラリと垂れたはちみつモチーフも可愛いですね♪



壁や柱には、様々なプーさんフェイスが! この何とも言えない表情がたまらないですね。あなたのお気に入りの表情を見つけてみてください♪



お顔だけでなく、おしりも可愛いプーさん♪ 思わず写真を撮りたくなるキュートなおしりです!

【メニュー】

●ハッピー?ソイミートタコライス/2090円(税込)

中央のプーさんフェイスが、インパクト大! 野菜いっぱいのタコライスです。



●友だち♪ピザ風トースト/2390円(税込)

プーさんの顔はマッシュポテトで表現! ミルクスープにはプーさんの友達ピグレットが♪ カラフルで楽しい見た目です。



●ツナ&ベジタブルガレット/2090円(税込)

オリジナルのペーパーが可愛いガレット。包み紙はお持ち帰りOK! 小さいハニーポットには、無脂肪のヨーグルトと無糖のはちみつ風味のゼリー入り。



●かくれんぼ?フルーツサラダプレート/2390円(税込)

プーさんのおしりをイメージしたパンが可愛いサラダプレート。おしりの縫い目もしっかり再現されています!



(C) Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

●ポテト&ソイミートのハンバーガー/2490円(税込)

満足そうなプーさんが可愛いポテトクリームと大豆ミートのハンバーガー。黄色いバンズに入れられたカフェのロゴも可愛い♪



●フローズンヨーグルトinハニーポット/1690円(税込)

キラキラおめめのプーさんにキュン! 紙製スタンドはお持ち帰りOKです♪ プーさんの前のハニーポットには、はちみつ風ゼリーの載ったフローズンヨーグルトが入っています。 ※東京会場のみでのご提供になります。



他にも、可愛らしいドリンクメニューがたくさんあるので、そちらも要チェックです!

【グッズ】

●アクリルマグネット(ランダム6種)/715円(税込)

FUNNYな表情のプーさんが可愛い! カフェを訪れた記念にぜひGETしたいですね。



●タオル(FUNNY FACE)、タオル(COSTUME)/各1430円(税込)

プーさんのいろいろな表情が楽しめるタオル。カフェのロゴも入っています♪



●ダイカットクッション(FUNNY FACE)/3080円(税込)

お部屋に置けば主役級のインパクトがあるクッション。プーさんの幸せそうな表情が目に入るたびに、自分も幸せな気持ちになれそうです♪



毎日頑張っているご褒美に、「くまのプーさん」FUNNY & HUNNY OH MY CAFE で癒しの時間を過ごしてみては?

