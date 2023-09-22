¤³¤ì¤ÏÊØÍø¤¹¤®¤ë¤¾¡£¡Ú¥À¥¤¥½¡¼¡ÛÇã¤Ã¤ÆÂ»¤Ê¤·¤Î²ÈÅÅ·Ï¥¢¥¤¥Æ¥à5Áª
4MEEEÊÔ½¸Éô¤¬¼ÂºÝ¤ËÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿DAISO(¥À¥¤¥½¡¼)¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ªº£²ó¤Ï¡¢Çã¤Ã¤ÆÂ»¤Ê¤·¤Î¤ª¤¹¤¹¤á²ÈÅÅ·Ï¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿♡µ´¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ú¥À¥¤¥½¡¼¡Û¤ª¤¹¤¹¤á²ÈÅÅ·Ï¥¢¥¤¥Æ¥à¡¥«¥×¥Á¡¼¥Î¥ß¥¥µ¡¼
DAISO(¥À¥¤¥½¡¼)¤Î¡Ö¥«¥×¥Á¡¼¥Î¥ß¥¥µ¡¼¡×¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¹¥¤¤Î¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î²ÈÅÅ¡ª
´ÊÃ±¤ÊÁàºî¤Ç¡¢¤ªÅ¹¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥ß¥ë¥¯¤¬ºî¤ì¤Þ¤¹♡
¤¤¤Ä¤â¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥¿¥¤¥à¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¥ê¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤ë¡¢ÊØÍø¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¢¡¥«¥×¥Á¡¼¥Î¥ß¥¥µ¡¼
Äê²Á¡§110±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥À¥¤¥½¡¼¡Û¤ª¤¹¤¹¤á²ÈÅÅ·Ï¥¢¥¤¥Æ¥à¢´¥ÅÅÃÓ¼°Âî¾åÁÝ½üµ¡
DAISO(¥À¥¤¥½¡¼)¤Î¡Ö´¥ÅÅÃÓ¼°Âî¾åÁÝ½üµ¡¡×¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Î¥´¥ß¤ò¼ê·Ú¤ËÁÝ½ü¤Ç¤¤ëÅÅÃÓ¼°¤Î²ÈÅÅ¤Ç¤¹¡£
Âî¾åÁÝ½üµ¡¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢8.3cm¡ß6cm¡ß8.3cm¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î¼ÙËâ¤ò¤·¤Þ¤»¤ó♡
ÁÝ½üÍÑ¥Ö¥é¥·¤ä¥Î¥º¥ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¤â¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¡ý
ÅÅÃÓ¤ÏÊÌÇä¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¡´¥ÅÅÃÓ¼°Âî¾åÁÝ½üµ¡
Äê²Á¡§550±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥À¥¤¥½¡¼¡Û¤ª¤¹¤¹¤á²ÈÅÅ·Ï¥¢¥¤¥Æ¥à£ÅÅÆ°ÈþÍÆ¥Í¥¤¥ë¥±¥¢
DAISO(¥À¥¤¥½¡¼)¤Î¡ÖÅÅÆ°ÈþÍÆ¥Í¥¤¥ë¥±¥¢¡×¤Ï¡¢Âç¿Í½÷»Ò¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î²ÈÅÅ¤Ç¤¹¢ö
¤³¤ì¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Âð¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥Í¥¤¥ë¥±¥¢¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
É½ÌÌËá¤¡õ´ÅÈé¥±¥¢¡¦·Áºî¤ê¡õÉ½ÌÌËá¤¡¦É½ÌÌ»Å¾å¤²¤Î¡¢3¼ïÎà¤Î¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥ÈÉÕ¤¤Ê¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
¤ª¤¦¤Á¤Ç¥µ¥í¥óµ¤Ê¬¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¡ÅÅÆ°ÈþÍÆ¥Í¥¤¥ë¥±¥¢
Äê²Á¡§330±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥À¥¤¥½¡¼¡Û¤ª¤¹¤¹¤á²ÈÅÅ·Ï¥¢¥¤¥Æ¥à¤3SMD¥¿¥Ã¥Á¥é¥¤¥È
DAISO(¥À¥¤¥½¡¼)¤Î¡Ö3SMD¥¿¥Ã¥Á¥é¥¤¥È¡×¤Ï¡¢¥³¥í¥ó¤È¤·¤¿·Á¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¤¥é¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
¡È²¡¤¹/PUSH¡É¤Î¤È¤³¤í¤ò·Ú¤¯²¡¤¹¤À¤±¤ÇÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ê·Ú¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¹¥¯¤Î¾å¤ä¥Ù¥Ã¥É¥µ¥¤¥É¤Ê¤É¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¤è¢ö
Ã±3´¥ÅÅÃÓ¤¬4ËÜÉ¬Í×¤Ê²ÈÅÅ¤Ê¤Î¤Ç¡¢DAISO¤Ç°ì½ï¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¡3SMD¥¿¥Ã¥Á¥é¥¤¥È
Äê²Á¡§110±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥À¥¤¥½¡¼¡Û¤ª¤¹¤¹¤á²ÈÅÅ·Ï¥¢¥¤¥Æ¥à¥¥ê¥Á¥¦¥à¥³¥¤¥ó·¿ÅÅÃÓ
DAISO(¥À¥¤¥½¡¼)¤ÇÇã¤¨¤ë¡¢¡Ö¥ê¥Á¥¦¥à¥³¥¤¥ó·¿ÅÅÃÓ(CR2032¡¢3¸Ä)¡×¤â¿Íµ¤¤Î²ÈÅÅ·Ï¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
3¸ÄÆþ¤ê¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¡¢¥«¥Ã¥È¤·¤¿Ê¬¤À¤±¼è¤ê½Ð¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤Î¤¬¡ý
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë»ÈÍÑ¿ä¾©´ü¸Â¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´ÉÍý¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¢ö
¢¡¥ê¥Á¥¦¥à¥³¥¤¥ó·¿ÅÅÃÓ(CR2032¡¢3¸Ä)
Äê²Á¡§110±ß(ÀÇ¹þ)