¤ª¤®¤ä¤Ï¤®Ìðºî·ó¡¡±©À¸·ë¸¹¤Î·ëº§Áê¼êÊóÆ»¤Ëµ¿Ç°¡Ö»ö¼Â¤Ê¤Î¤«¡¢¤Ê¤ó¤«¤è¤¯¤ï¤«¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡©¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡×¡Ê¾®ÌÚÇîÌÀ¡¢Ìðºî·ó¡Ë¤¬£²£±Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î¥á¥¬¥Í¤Ó¤¤¤¡×¤Ë½Ð±é¡£¥×¥í¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡¦±©À¸·ë¸¹¤ÎàºÊá¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¤Ëµ¿¤¤¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¡¡±©À¸¤Î·ëº§Áê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï£±£¶ÆüÇÛ¿®¤Î¡Ö½µ´©½÷À£Ð£Ò£É£Í£Å¡×¤¬£¸ºÐÇ¯¾å¤Î¸µ¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤ÈÊóÆ»¡££²£°ÆüÇÛ¿®¤Î¡Ö£Î£Å£×£Ó¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¼ÂÌ¾¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÌðºî¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢±©À¸·ë¸¹¤Î·ëº§Áê¼ê¤¬¡¢È½ÌÀ¤·¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡©¡¡¤³¤ìËÜÅö¡©¡¡±½¡©¡×¤ÈÌÜ¤ò¥Ñ¥Á¥¯¥ê¡£¾®ÌÚ¤â¡Ö¤³¤ì¡¢¤Ê¤Ë¡©¡¡¤É¤¦¤¤¤¦Î®¤ì¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¡©¡¡Ã¯¤¬¤³¤ì¤ÏÈ¯É½¤·¤¿¤Î¡©¡¡¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢Ï³¤é¤·¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÅâÆÍ¤ÊÊóÆ»¤Ëº¤ÏÇ¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÌðºî¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬¤Û¤é¡¢Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¡£»ö¼Â¤Ê¤Î¤«¡¢¤Ê¤ó¤«¤è¤¯¤ï¤«¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡©¡¡¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¤À¤·¡×¤Èµ¿¤¤¤ÎÌÜ¡£¾®ÌÚ¤â¡Ö¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¤Í¡Ä¡£¤Þ¤¢¤Í¡£¤Ç¤â¡¢ËÜ¿Í±£¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢¸À¤¦¤Î¤«¤Ê¤¢¡©¡×¤È¼ó¤ò·¹¤²¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö£Î£Å£×£Ó¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤Ç¤Ï¡Ö£²¿Í¤òÃÎ¤ë²»³Ú´Ø·¸¼Ô¡×¤Î¾Ú¸À¤È¤·¤Æ¡¢±©À¸¤È¤ªÁê¼ê¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¹¥¤¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ìðºî¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤¢Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤è¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡Ø¤Ï¡©¡¡°ì²ó¤âÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ù¤Ã¤Æ²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£