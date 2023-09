稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾による「新しい地図」会員限定イベント『NAKAMA to OSHOGATSU 〜2024年もよろしく!』の開催が、「新しい地図」6周年を迎える本日9月22日に発表された。2024年1月1日・2日に初の日本武道館にて開催される。

【写真】香取慎吾、ライブに駆けつけた草なぎ剛と2ショット

「新しい地図」は、2017年9月22日にスタートしてから本日でちょうど6周年。

『NAKAMA to MEETING』は2019年に『NAKAMA to MEETING_vol.1』としてスタート。2022年12月14日を皮切りに今年の5月まで行った『NAKAMA to MEETING Vol.2』は2年にわたるオンラインイベントの末に、有観客でのイベント開催が3年8ヵ月月ぶりということもあり、感動の涙あふれるイベントとなった。

『NAKAMA to MEETING Vol.3』は、年明けから一気に盛り上げていく。今後の開催地や詳しい日程などは、続報にて。

『NAKAMA to OSHOGATSU〜2024年もよろしく!』は、東京・日本武道館にて2024年1月1日・2日開催。