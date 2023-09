カプコンは9月21日に放送を行ったTGS2023 CAPCOM ONLINE PROGRAMにて、法廷バトルアドベンチャーゲーム『逆転裁判456 王泥喜セレクション』の最新映像を公開し、同作の発売日が2024年1月25日に決定したと発表した。

本作の対応プラットフォームはNintendo Switch、PS4、XboxOne、PC(Windows、Steam)で、2023年の秋ごろにダウンロード版の予約開始を予定している。

『逆転裁判456 王泥喜セレクション』は、人気アドベンチャーゲーム『逆転裁判』シリーズのナンバリングタイトルである『逆転裁判4』、『逆転裁判5』、『逆転裁判6』をHDリマスターし、一作にパッケージングした作品だ。

本作では『逆転裁判4』から登場した新主人公にして弁護士・王泥喜法介(おどろきほうすけ)をはじめとした人物が活躍する物語をまとめて追いかけられるようになっており、新たに収録する「タイトルランチャー」機能によってはじめから各エピソードを自由に選択してプレイできるほか、エピソード内のチャプターも自由に選択可能となっている。

本作では、各作でダウンロードコンテンツとして配信された特別編エピソードやコスチューム変更機能なども収録するほか、BGMやアートを楽しむことができる「ミュージアム」モードを新たに搭載。ミュージアムではゲーム収録曲のほかに、実際のオーケストラコンサートで演奏された14の楽曲も収録されているという。

また追加機能である「アクションスタジオ」では、ゲーム内に登場するアクション・ボイス・BGM・背景を自由にカスタマイズし、シナリオ中では見ることのできない組み合わせを再現できるようになっているとのことだ。

このほか本作では、オリジナル版『逆転裁判4』には存在していなかったメッセージ履歴を確認できるバックログ機能の追加のほか、各作にプレイ中にメッセージが自動で送られる「オートプレイ」機能や、選択肢の決定や文字送りなどをすべて自動で行ってくれる「ストーリーモード」を搭載しており、ミステリードラマを見るような感覚でもプレイできるようになっているという。

『逆転裁判456 王泥喜セレクション』はNintendo Switch、PS4、XboxOne、PC(Windows、Steam)向けに、2024年1月25日に発売予定だ。本作は2023年の秋ごろにダウンロード版の予約開始を予定している。

価格はそれぞれ税込みで、通常版のパッケージ版が6589円、ダウンロード版が5990円。イーカプコンにて予約受付中の豪華版「逆転裁判456 王泥喜セレクション オドロキの切り札セット」が1万1490円となっている。

プレスリリースの全文は以下のとおり。

『逆転裁判456 王泥喜セレクション』が2024年1月25日(木)に発売決定。

様々なスペシャルコンテンツを追加して、オドロキの逆転劇が鮮やかに蘇る!

法廷バトルゲーム「逆転裁判」より、シリーズ3作品を1つのパッケージに収録した『逆転裁判456 王泥喜セレクション』(Nintendo Switch™、PlayStation®4、Xbox One、Windows、Steam®)が、2024年1月25日(木)に発売決定!

新米弁護士・王泥喜 法介(おどろき ほうすけ)の成長物語と法の暗黒時代を描いた3作品が、HDグラフィックの高解像度で美しく、追加された様々なスペシャルコンテンツで隅々まで楽しめる「決定版」となって帰ってくる。

予約受付はパッケージ版が本日9月21日(木)より順次、ダウンロード版が2023年秋ごろから開始を予定している。

王泥喜 法介の成長物語を新登場するこの機会に、ぜひプレイしてみよう!

『逆転裁判456 王泥喜セレクション』プロモーション映像

オドロキの逆転劇が1本になって、高解像度で蘇る!

逆転裁判「4」、「5」、「6」の3作品をHDグラフィックの高解像度でまとめて収録。

収録作品の紹介:逆転裁判4

『逆転裁判3』の7年後、新米弁護士・王泥喜 法介を主人公にした新たな逆転劇が始まる。

王泥喜が初めて担当する殺人事件。その依頼人は、なんとかつて敏腕弁護士として名を馳せた、あの成歩堂 龍一だった!

メインキャラクターが一新され、王泥喜の師匠となる弁護士・牙琉 霧人や、助手となる謎の少女・みぬき、ライバル検事の牙琉 響也などが新登場。

収録作品の紹介:逆転裁判5

主人公・成歩堂 龍一が8年ぶりの弁護に挑む!

事件の真実ではなく、勝利を争うことが目的になった「法の暗黒時代」に、王泥喜 法介や新人弁護士の希月 心音と立ち向かう。

グラフィックが3Dとなり、登場人物たちのイキイキとしたリアクションやダイナミックな演出で法廷バトルがさらに熱くなる。

収録作品の紹介:逆転裁判6

成歩堂 龍一と王泥喜 法介、2人の主人公が異国のクライン王国と日本で巻き起こす逆転劇!

クライン王国では霊媒で判決が決まる弁護士不在のかつてない裁判が待ち受ける。

新登場のライバル検事「ナユタ・サードマディ」らはもちろん、「綾里 真宵」などファン待望の人気キャラクターも多数登場する。

新規描き下ろしイラストも収録! 様々なスペシャルコンテンツや新機能を追加

BGMやアートのライブラリやオリジナル版で配信されたダウンロードコンテンツなど、ゲーム本編以外でも逆転裁判456の世界を隅々まで楽しめる様々なスペシャルコンテンツを収録。

さらにオリジナル版にはなかった新機能も追加。より快適なゲームプレイができる。

オーケストラコンサート演奏曲を含む、計175もの楽曲が聴けるオーケストラホール

逆転裁判456のBGMに、「逆転裁判 15周年記念オーケストラコンサート」および、「逆転裁判 オーケストラコンサート2019」で演奏された14曲を加えた計175もの楽曲を収録。

逆転シリーズを彩る数々の名曲が、新規描き下ろしイラストのちびキャラたちのアニメーションとともに視聴できる!

収録楽曲の詳細は公式サイトで公開中!

https://www.ace-attorney.com/aj-trilogy/

著名イラストレーターによる新規描き下ろしイラストを収録したアートライブラリ

キャラクターの設定画をはじめ、スペシャル短編アニメ「逆転裁判6 プロローグ」、エピソード中の背景画像など、秘蔵のアートライブラリを鑑賞できる。シリーズ最大級の大ボリュームとなるライブラリをじっくり堪能しよう!

さらに、逆転裁判「4」「5」「6」の各作品クリアと3作品すべてクリアで、計4点の新規描き下ろしイラストが入手可能。

著名イラストレーターが本作のために描き下ろした渾身のイラストを、ゲームをクリアして確かめよう!

好きなシチュエーションを再現できるアクションスタジオ

ゲーム内に登場するキャラクターのアクション・ボイスや使用されたBGM・背景を自由にカスタマイズして、自分好みのシチュエーションが作成できる。

ゲーム中では実際に見ることができない組み合わせも再現可能。お気に入りのキャラクターで試してみよう!

オリジナル版の有料コンテンツや早期購入特典も収録!

オリジナル版の逆転裁判「5」「6」での有料コンテンツや早期購入特典として配信されていた、「特別コスチューム」と「特別編エピソード」を収録。

特別コスチュームを設定すると、セーラー服の心音や学生服の王泥喜など、普段とは異なる服装のキャラクターたちで物語を堪能できる。なかには逆転裁判3で登場したあのキャラクターの衣装も!

また特別編エピソードは、逆転裁判5の「逆転の帰還」と逆転裁判6の「時を超える逆転」の2本を収録。

一風変わった依頼人や、懐かしの面々と繰り広げられる法廷バトルは必見だ!

※特別コスチュームは、一部反映されない場面もございます。

特別編「逆転の帰還」(逆転裁判5より)

8年ぶりに弁護士として復活した成歩堂 龍一。その最初の依頼人は、水族館のシャチ!?

前代未聞の法廷バトルが始まる。

特別編「時を越える逆転」(逆転裁判6より)

逆転裁判6の後日談。「タイムトラベラー」を称する無実の花嫁兼依頼人を、懐かしの面々と共に救い出せ!

あの名コンビも復活!?

新機能:好きなチャプターから遊べるタイトルランチャー

初回プレイ時から各エピソードをチャプター単位で選択して遊べる「タイトルランチャー」を利用できる。

物語の冒頭から遊んだり、気になるシーンをもう一度体験したり、好みにあったゲームプレイが可能。

新機能:映像作品感覚でプレイできるストーリーモード

プレイ中にメッセージが自動で送られる「オートプレイ」に加えて、選択肢の決定や文字送りなどをすべて自動で行ってくれる「ストーリーモード」を搭載。

謎解きが苦手な方でも、ミステリードラマを見るような感覚でプレイできる。

※ストーリーモードは任意にON/OFFを切り替えることができます。

新機能:メッセージの履歴が確認できるバックログ(逆転裁判4に追加)

逆転裁判「5」「6」に搭載されているキャラクターの会話などのテキストメッセージを後から見返すことができる、「バックログ機能」を逆転裁判4にも追加。

読み飛ばしてしまった時に活用しよう。

新機能:対応言語が7言語に拡大

ゲーム内の言語は日本語の他に、英語・フランス語・ドイツ語・韓国語・繁体字・簡体字に対応。

各言語のボイスも収録されているので、より幅広いプレイヤーが本作の世界を堪能できる。

テキストとボイスはそれぞれ言語設定が可能。テキストは日本語、ボイスは英語といったように、好きな組み合わせで遊べる。

パッケージ版の予約受付が順次スタート!

パッケージ版の予約受付は、本日9月21日(木)より順次開始。ダウンロード版の予約開始は2023年秋ごろを予定しているので続報を待とう。

【商品ラインナップ】

通常版

価格:パッケージ版 6,589円(税込) 、ダウンロード版 5,990円(税込)

逆転裁判456 王泥喜セレクション オドロキの切り札セット

イーカプコンにて予約受付中の『逆転裁判456 王泥喜セレクション オドロキの切り札セット』 は、完全書き下ろしシナリオ2本が収録されたボリューム満点の「オリジナルドラマCD」、ゲーム内に登場する証拠品やここでしか手に入らないアイテムを封入した「証拠品セット&アイテムセット」、アートディレクター布施拓郎「描き下ろしスリーブボックス」の盛りだくさんの内容にてお届け!

販売価格:Nintendo Switch™、PlayStation®4 12,089円(税込) / Steam® 11,490円(税込)

詳しくは『逆転裁判456 王泥喜セレクション』イーカプコン特設ページをチェック!

https://www.e-capcom.com/sp/gyakuten456/

商品情報

逆転裁判456 王泥喜セレクション

発売日:2024年1月25日(木)予定

プラットフォーム:Nintendo Switch™、PlayStation®4、Xbox One、Windows、Steam®

ジャンル:法廷バトル

プレイ人数:1人

レーティング:CERO C(15才以上対象)

対応言語:日本語、英語、フランス語、ドイツ語、韓国語、繁体字、簡体字

公式サイト

https://www.ace-attorney.com/aj-trilogy/

