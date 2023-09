ジョナサン・ベイリー＆マット・ボマーのセックスシーン撮影時の2つの″ルール″とは？

『ブリジャートン家』の長男アンソニーを演じるジョナサン・ベイリーと、『ホワイトカラー』ニール役のマット・ボマー。二人が恋人役を演じるリミテッドシリーズ『Fellow Travelers(原題)』でのセックスシーンにおいて、あるルールがあったことがわかった。米Digital Spyが報じている。



【関連記事】『ブリジャートン家』ジョナサン・ベイリー、『ホワイトカラー』マット・ボマーの恋人役に!『Fellow Travelers』配信日が決定

全8話構成の本作で、マットはホーキンス・フラー、ジョナサンはティモシー・ラフリンを演じる。マッカーシズム、ベトナム戦争、エイズ危機など、アメリカの激動の時代を背景に、二人は禁断のロマンスを繰り広げるというストーリー。

The political is about to get very, very personal when #FellowTravelers premieres 10/27. pic.twitter.com/Q5cPZiWRJz

- SHOWTIME (@Showtime) September 19, 2023