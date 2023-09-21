¡Ö±§Ãè¿Í¤Î¥ß¥¤¥é¡×¤Î²òÀÏ¤ò¥á¥¥·¥³¹ñÎ©¼«¼£Âç³Ø¤ËµÄ°÷¤¬Í×ÀÁ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÍ×Ë¾¤òÊ¹¤¡¢ÅÁ¤¨¤ëµÁÌ³¡×
¡¡¥á¥¥·¥³¤Î¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥°¥Æ¥£¥¨¥ì¥¹¡¦¥ë¥Ê²¼±¡Á°µÄÄ¹¤¬¥á¥¥·¥³¹ñÎ©¼«¼£Âç³Ø¡Ê£Õ£Î£Á£Í¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö±§Ãè¿Í¤Î¥ß¥¤¥é¡×¤òÅ°Äì²òÀÏ¤¹¤ë¤è¤¦Ê¸½ñ¤ÇÍ×ÀÁ¤·¤¿¡££Õ£Æ£Ï¸¦µæ²È¥Ï¥¤¥á¡¦¥Þ¥¦¥µ¥ó»á¤¬£²£±Æü¡¢Ê¸½ñ¤ò£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¥·¥³µÄ²ñ¤Ç£±£²Æü¡¢£Õ£Æ£Ï¸øÄ°²ñ¡ÊÌ¤³ÎÇ§°Û¾ï¸½¾Ýµ¬À©¸øÄ°²ñ¡Ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥Þ¥¦¥µ¥ó»á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö±§Ãè¿Í¤Î¥ß¥¤¥é¡×¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£À¤³¦Ãæ¤Î£Õ£Æ£Ï¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂçÁû¤®¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢¿®¤Ô¤ç¤¦À¤Ëµ¿Ìä¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥ß¥¤¥é¤ò£±£°£°£°Ç¯Á°¤Î¤â¤Î¤ÈÇ¯ÂåÂ¬Äê¤·¤¿¤Î¤Ï£Õ£Î£Á£Í¡£¤·¤«¤·¡¢£Õ£Î£Á£Í¤Ï¡ÖÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥µ¥ó¥×¥ë¤òÇ¯ÂåÂ¬Äê¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¥µ¥ó¥×¥ë¤ÎÍ³Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÃÏµå³°À¸Ì¿ÂÎ¤ä°ÛÀ¤³¦Ê¸ÌÀ¤«¤é¤ÎË¬Ìä¤Î¾Úµò¤ò¼¨¤¹´Ñ»¡Êó¹ð¤ä¼Â¸³Êó¹ð¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÁûÆ°¤«¤éµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥°¥Æ¥£¥¨¥ì¥¹µÄ°÷¤¬£±£¹ÆüÉÕ¤ÎÊ¸½ñ¤Ç¡Ö£Õ£Î£Á£Í¤Ë»Ø¼¨¤·¤Þ¤¹¡£°äÂÎ¤Þ¤¿¤Ï°ä¹ü¤Î²Ê³ØÅª¡¢µÒ´ÑÅª¡¢ÀìÌçÅª¤ÇÅ°Äì¤«¤ÄÆ©ÌÀ¤ÊÊ¬ÀÏ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¡£¹ñÌ±¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÌ±¤ÎÍ×Ë¾¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¤³¤ì¤òÅÁ¤¨¤ëµÁÌ³¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢Ì¾ÌçÂç³Ø¤ËÍ×Ë¾¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌ¿¤¸¤¿¡£
¡¡£Õ£Î£Á£Í¤¬ËÜµ¤¤Ç²òÀÏ¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö±§Ãè¿Í¤Î¥ß¥¤¥é¡×¤ÎÀµÂÎ¤¬´°Á´¤ËÊ¬¤«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Þ¥¦¥µ¥ó»á¤Ï¥ß¥¤¥é¤¬¡ÖÈó¿Í´ÖÅª¡×¤Ê¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£