今回は、ミッキーモチーフ柄でお子様さんから大人まで楽しめる「ダニを通しにくい布団カバーセット(3点)」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス」ダニを通しにくい布団カバーセット(3点)

© Disney

タイプと価格:【洋式シングル】10,990円(税込)、【洋式ダブル】14,400円(税込)、【和式シングル】10,990円(税込)

仕様:枕カバー、和式シーツ ファスナー/洋式シーツ 全周ゴム入り/ずれ防止ひも付き(シングル:6箇所、シングル以外:8箇所)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ミッキーモチーフ柄がかわいい布団カバーセット。

枕カバー、掛け布団カバー、敷布団カバー(和式シーツ)の3点がセットになっているので、デザインに統一感があります!

© Disney

カラーは、あたたかみのある「ピンクマルチ」と、

© Disney

落ち着いた色合いでインテリアにも馴染みやすい「ブラウン」の2色展開です。

どちらも掛け布団カバーの表面にはミッキーモチーフがデザインされ、掛け布団カバーの肌面、敷布団カバー、枕カバーは小ぶりなミッキーモチーフとドットの総柄デザインに☆

© Disney

<素材アップ>

それぞれ生地はサラッとした肌触りの綿100%素材が使用されているので、1年中気持ち良く使えます。

さらに、側地には高密度織りの生地が使われています。

隙間のない緻密な織り地で、薬剤を使わずにダニを通しにくい仕様に。

薬剤不使用なので、小さなお子様やペットのいるご家庭にもオススメです!

© Disney

枕カバーや掛け布団カバー、敷布団カバー(和式シーツ)はダニが入りにくいファスナー式になっているのもポイントです。

また、洋式シーツは全周ゴムタイプなので、カバーの取り替えもスムーズ◎

それから掛け布団カバーには、シングルには6箇所、ダブルには8箇所のずれ防止ひもが付いています。

ひもで固定できるので布団がずれるのを防げて快適!

高密度生地でダニの侵入をブロックしてくれる布団カバー。

ミッキーモチーフ柄でお子さんから大人まで楽しめる「ダニを通しにくい布団カバーセット(3点)」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

