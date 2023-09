『ONE PIECE』サンジ役タズ・スカイラー、撮影中本当にルフィを助けていた

Netflixにて8月末より独占配信中で、早くもシーズン2制作が決定した実写ドラマ『ONE PIECE』。本作で海賊王になることを夢見るルフィを演じるイニャキ・ゴドイを、仲間になったサンジ役のタズ・スカイラーがロケ中、実際に助けていたという。米Fandom Wireが報じた。

たくさんの海賊が登場すれば、裏切りや反逆が多いのは自然なことだろう。しかし、ルフィが率いる海賊団はほかの海賊団とは一線を画し、ルフィを心から大切に想う仲間たちばかりだ。その中でも特にゾロとサンジは、ルフィにとって最も親しい仲間と言っても過言ではない。そんな彼らの強い絆を象徴するかのように、この実写版の撮影でもサンジ役のタズがルフィ役のイニャキに対して心温まる行動を起こしていた。

第6話でアーロンに海の中へ落とされたルフィは、泳げないため溺れ死にそうになるが、すんでのところでサンジに助けられる。その時のようにサンジ役のタズがルフィ役のイニャキをサポートしていたと、第3話・第4話の監督を務めたエマ・サリヴァンが英The Hookとのインタビューで語った。

「イニャキは水槽の中で泳ぐことができない設定にもかかわらず、いろいろなことをしなければなりませんでした。ずっと水の中にいるので、とても寒がっていました。彼は痩せっぽちですしね。そうしたら優しいタズが裸になって一緒に水槽の中に入ったんです。一緒に寒がるために。タズは、“一緒にこれを乗り越えよう”と言うような人なんです」

