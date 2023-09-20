¶¶ËÜ°¦¡õ¾¾ËÜ¼ãºÚ¡õ±óÆ£·û°ì¡¢Áð¤Ê¤®¹ä¼ç±é¡Ø¥Ç¥Õ¡¦¥ô¥©¥¤¥¹ Ë¡Äî¤Î¼êÏÃÄÌÌõ»Î¡Ù¤Ë½Ð±é·èÄê¡¡ÊüÁ÷Æü¤Ï12.16¡¦23¤Ë
¡¡Áð¤Ê¤®¹ä¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ç¥Õ¡¦¥ô¥©¥¤¥¹ Ë¡Äî¤Î¼êÏÃÄÌÌõ»Î¡Ù¡ÊÁ°¡¦¸åÊÔ¡Ë¤Ë¡¢¶¶ËÜ°¦¡¦¾¾ËÜ¼ãºÚ¡¦±óÆ£·û°ì¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£Ê»¤»¤Æ¡¢ÊüÁ÷Æü¤Ï12·î16Æü¡¦23Æü¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈ±¿§¤ò¥Ô¥ó¥¯¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿¶¶ËÜ°¦
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢´Ý»³Àµ¼ù¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì²½¡£»Å»ö¤ä²ÈÂ²¤ò¼º¤¤¿ÍÀ¸¤ËÌÂ¤¦ÃËÀ¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÍ£°ì¤Îµ»Ç½¤Ç¤¢¤ë¼êÏÃ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡Ö¼êÏÃÄÌÌõ»Î¡×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ëÊª¸ì¤¬¡¢»¦¿Í»ö·ï¤ò¤á¤°¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¤È¤â¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£±é½Ð¤Ï¡Ø´ßÊÕÏªÈ¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÅÏÊÕ°ìµ®¡£
¡¡¶¶ËÜ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤í¤¦¼Ô»Ù±ç³èÆ°¤ÎNPOÃÄÂÎ¡Ö¥Õ¥§¥í¥¦¥·¥Ã¥×¡×¤ÎÂåÉ½¡¦¼êÄÍÎÜÈþ¡£Ë¡Äî¤Ç¼êÏÃÄÌÌõ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾°¿Í¡ÊÁð¤Ê¤®¡Ë¤ò¸«¤Æ¡¢¼êÏÃÄÌÌõ»Î¤ÎÀìÂ°·ÀÌó¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¡£¶¶ËÜ¤Ï»£±Æ¤ò½ª¤¨¡¢¡Ö¤È¤Æ¤âÂç»ö¤ÊÌò³ä¤ò»ä¤Ë°Ñ¤Í¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼êÏÃ¤ò³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖºÇ½é¤³¤½Æ¬¤¬¥Ñ¥ó¥¯¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤ó¤É¤óÂÎ¤ËÆëÀ÷(¤Ê¤¸)¤ó¤Ç¤¤¤¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¡ØËÜÊª¡Ù¤Ë¶á¤Å¤¤¿¤¤¡¢¤¤¤ä¡ØËÜÊª¡Ù¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡¢¤ÈÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ¤Ï¡¢¾°¿Í¤¬¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¡¦°ÂÀÆ¤ß¤æ¤¤ò±é¤¸¤ë¡£¾°¿Í¤Î¸µÆ±Î½¤Î·Ù»¡¿¦°÷¤Ç²ñ·×²Ý¤Ë¤Ä¤È¤á¤ë¡£¾¾ËÜ¤Ï¥É¥é¥Þ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁð¤Ê¤®¤µ¤ó±é¤¸¤ë¹Ó°æ¾°¿Í¤Î¿´¤Î±ü¿¼¤¯¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿½ý¤ÎÉôÊ¬¤¬ÏªÄè¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÊª¸ì¤Ï»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£´Ñ¡Ê¤ß¡Ë¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹Í×ÁÇ¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢Ææ¤¬Â¿¤¯»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ÈÂ²¤È¤Îºß¤êÊý¤â¸«½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¸³«¤ä¿Í¡¹¤È¤Î·Ò¡Ê¤Ä¤Ê¡Ë¤¬¤ê¤¬¿´¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÆÏ¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡±óÆ£¤Ï¡¢ÀÎµ¤¼Á¤Ç°ìÉ¤Ïµ¤Î·º»ö¡¦²¿¿¹¡Ê¤¤¤º¤â¤ê¡ËÌÌò¤Ë¡£´ÉÆâ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»¦¿Í»ö·ï¤òÄÉ¤¦Ãæ¤Ç¡¢17Ç¯Á°¤Î»ö·ï¤È¤Î´Ø·¸¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¯¡£ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±óÆ£¤Ï¡ÖµÓËÜ¤È¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤Ç°ìµ¤¤Ë¶½Ì£¤¬Í¯¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤È¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤¬¸«»ö¤Ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¤«¤é¶¦±é¤·¤¿¤«¤Ã¤¿Áðù¬¹ä·¯¤È¶¦±é¤Ç¤¤¿¤Î¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëµÓËÜ¡¢´ÆÆÄ¤ÎåÌÌ©¤Ê±é½Ð¤ÇÎÏ¶¯¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ç¥Õ¡¦¥ô¥©¥¤¥¹ Ë¡Äî¤Î¼êÏÃÄÌÌõ»Î¡Ù¡ÊÁ°¡¦¸åÊÔ¡Ë¤Ï¡¢NHKÁí¹ç¡¦BS4K¤Ë¤Æ12·î16Æü¡¦23ÆüÊüÁ÷¡£