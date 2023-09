現地時間15日に43歳という若さで死去したソープオペラ俳優ビリー・ミラーさんの死因が判明した。母親のパトリシアさんが Soap Opera Digest に出した声明によると、ビリーさんは長年、双極性うつ病と勇敢に闘っていたが、最後はその闘いに敗れ、自ら命を絶ったのだという。

「オール・マイ・チルドレン(原題) / All My Children」「ザ・ヤング・アンド・ザ・レストレス(原題) / The Young and the Restless」といった昼ドラ出演で人気を博し、「ザ・ヤング・アンド・ザ・レストレス(原題)」では3度のエミー賞受賞を果たしていたビリーさん。多くのファンがその早すぎる死を悼んでおり、母パトリシアさんはそんなファンへの感謝も示した。

ビリーさんはその他、ドラマ「キャッスル 〜ミステリー作家は事件がお好き」「SUITS/スーツ」「レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー」や映画『アメリカン・スナイパー』にも出演した。(朝倉健人)