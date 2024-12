ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ミッキーモチーフの総柄が大人可愛い、ディズニーデザイン「あったかなめらかな掛け布団カバー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「あったかなめらかな掛け布団カバー」

© Disney

タイプと価格:【シングル】6,990円(税込)、【セミダブル】8,490円(税込)、【ダブル】9,490円(税込)

サイズ:【シングル】約150×210cm、【セミダブル】約170×210cm、【ダブル】約190×210cm

品質:ポリエステル100%

スリット仕様、スナップボタン式ずれ防止ひも付き(シングル:6箇所、シングル以外:8箇所)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

メルトロ素材を使用したミッキーモチーフデザインの掛け布団カバー。

「メルトロ」は、しっとりとしてふわふわでこれまでにない肌触りが魅力のベルメゾンのファブリックシリーズです!

そして、極細マイクロファイバー繊維がなめらかで、まるで毛布のようなあたたかさ。

© Disney

カラーは、可愛らしくあたたかみのある「ピンク」と、

© Disney

上品で落ち着いた色味の「ベージュ」、

© Disney

淡い色使いがふんわりと優しい印象の「アイボリー」、

© Disney

老若男女問わず使いやすいカラー「ブルーグレー」の4色展開です。

それぞれミッキーモチーフとドットの総柄デザインで、どのようなインテリアにもしっくりと馴染みます☆

© Disney

<素材アップ>

上質感のある光沢となめらかな肌ざわりで、ぐっすりと気持ちよく眠れそう◎

© Disney

それから、内側には寝顔が愛らしい「ミッキーマウス」のタグも施されています。

© Disney

さらに、片側が全開するファスナー仕様なので、布団の出し入れがスムーズにできます。

カバーの中で布団がズレないように、シングルサイズは6か所、セミダブルとダブルは8か所のヒモも。

ヒモはスナップボタンで取り付けもラクチンです☆

© Disney

また、手が届きにくいファスナーの反対側にスリットを開けることで、ズレを防ぐヒモが外からでも楽に付け外しができます。

デザイン性も機能性も抜群で、毎晩寝るのが楽しみになりそう。

ミッキーモチーフの総柄が大人可愛い、ディズニーデザイン「あったかなめらかな掛け布団カバー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

