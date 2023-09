那須川天心ボクシング転向2戦目

ボクシングの東洋太平洋スーパーバンタム級8位・那須川天心(帝拳)が18日、東京・有明アリーナでの123ポンド(55.79キロ以下)契約8回戦でメキシコバンタム級王者ルイス・グスマンに3-0で判定勝ちした。4月に判定勝ちでボクシングデビューし、今回が転向2戦目。初のKO勝ちはお預けとなったが、ジャッジ3者とも80-70をつける完勝だった。戦績は25歳の那須川が2勝、27歳のグスマンが10勝(6KO)3敗。

リングインタビューの最後。那須川は突然、「これ、外国でも放送されてるんですよね?」と言い、「え〜、え〜……アイム・テンシン・ナスカワ」とたどたどしいながらも英語で話し始めた。「I can world champion!(俺は世界チャンピオンになれる!)」「I can change the world(俺は世界を変えられる!)」「Please check me!(俺をチェックしてくれ!)」などと豪語し、最後は「Thank you!」と感謝した。

有明アリーナは天心劇場だった。神童は赤いライトに照らされ、ド派手に登場した。那須川はキックボクシング時代、4月のデビュー戦と同じく入場曲は矢沢永吉の「止まらないHa〜Ha」。客席も一緒に「Ha〜Ha!」と大合唱だ。ファンを煽りに煽ってリングイン。会場はグスマンにも大きな拍手を送り、ゴングを迎えた。

那須川は初回からいきなり進化を見せた。開始わずか1分、相手の打ち終わりに左カウンターが炸裂。早くもダウンを先取すると、拳を突き上げた。場内は大歓声。2回にも打ち下ろしの左などでぐらつかせた。3回は相手の攻撃を足でいなしながらフック、ボディーを織り交ぜる展開。さらに左ボディーで再びよろめかせた。

試合前から鳴りやまない子どもファンの「てんし〜ん!」の歓声。5回には相手の攻撃でバランスを崩し、客席をざわつかせた。6回は左ボディーで下がらせたほか、ロープに詰めてラッシュを浴びせる場面も。7回に2つ目のダウンを奪取。最終8回は前に出る相手と打ち合い、「天心」コールが鳴り響いた。終了間際に左を決め、後ろ向きに倒した。

リングインタビューでファンに感謝を述べた那須川は「ダウンは取れて進化している姿は見せられたと思うけど、最後の最後がうまくいかない。まあ、人生うまくいかないもんだなっていう」と笑った。「これにかけて、ずっとやってきたけど、なかなかうまくいかないところもあるけど、僕のボクシングの本気をみんなに見せられた。その辺は見ていた皆さんどうですか?」と呼びかけ、大きな歓声を浴びた。

ボクシング転向後の苦しみを問われると、「僕、格闘技以外に楽しいと思えることがあんまりないんで。これをやってる時が一番楽しい。人生がかかってるというか。世の中、いろんな情報があって何が本当か嘘かあまりわからない世の中だけど、僕は応援している人とチームを信じて、最強の道を突き進んでいこうと思うので。僕を信じてくれれば間違いないといえるような選手になりたいと思っているので、努力をし続けたい」と宣言した。

最後にボクシングファンへのメッセージを求められ、那須川は「こういう風にみんなの前で勝負できることは凄く嬉しいこと。天心の試合を見て『かっけぇ』『行動に移して自分の道を突き進んでいけば、必ず良いことがあるとは言えないけど、良いと思える人生になると思うので。僕も絶対にチャンピオンになるので、みんなも自分のチャンピオンベルトを見つけてください」と言い、「日本中をかませる男になるんで、期待してください」と豪語した。

那須川は4月のデビュー戦以降2度の走り込み合宿を行い、8月には米ラスベガスで約2週間のスパーリング合宿を消化。自己最長8ラウンドにも対応し、スタミナ面を強化した。スパーで海外の猛者から左ボディーでダウンを奪うなど成長を実感。デビュー戦はダウンを奪ったものの判定勝ちだっただけに、初のKO勝ちを宣言していた。

この日のメインイベントでは、WBA&WBC世界ライトフライ級(48.9キロ以下)2団体統一王者・寺地拳四朗(BMB)が、挑戦者のWBA4位&WBC1位ヘッキー・ブドラー(南アフリカ)と対戦する。

