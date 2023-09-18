『CDTVライブ！』100回記念3時間半SP出演者発表 JO1、INI、BE:FIRST、ENHYPENら9組
2020年3月末からスタートしたTBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』の100回記念SPが、10月9日に3時間半（後6：30〜）にわたって放送されることが決定し、出演アーティスト9組と楽曲が18日、発表された。
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大阪・京セラドーム公演＆アジアツアーを控えるJO1は3rdアルバム『EQUINOX』収録曲「Venus」を、２度目のアリーナツアーを控えるINIは5thシングル「TAG ME」のタイトル曲「HANA_花」を、BE:FIRSTはメンバーとプロデューサーのSKY-HIがディスカッションを重ねて制作した4thシングル「Mainstream」をフルサイズでテレビ初パフォーマンスすることが決定。
K-POPボーイグループ史上最速で東京ドーム公演を実現したENHYPENは、日本3rdシングル「結 -YOU-」のタイトル曲「Bite Me [Japanese Ver.]」をフルサイズで披露へ。
櫻坂46は、2期生の森田ひかるが5作ぶりに表題曲センターを務める7thシングル「承認欲求」を、Tani Yuukiはサビにも注目な「最後の魔法」を、Kyrie（アイナ・ジ・エンド）は、自身が映画初主演を務める岩井俊二監督の最新映画『キリエのうた』（10月13日公開）主題歌で、小林武史が作詞作曲を手がけた「キリエ・憐れみの讃歌」を、WANIMAは3rdフルアルバム『Catch Up』収録曲「夏暁」を、それぞれフルサイズでテレビ初パフォーマンスする。
10月でデビュー15周年を迎えるflumpoolは、ベストアルバム『The Best flumpool 2.0 〜 Blue［2008-2011］& Red［2019-2023］〜』の中から、ヒット曲「証」をフルサイズで演奏することが決まった。■『CDTVライブ！ライブ！』100回記念SP出演アーティスト・楽曲一覧
INI「HANA_花」
ENHYPEN「Bite Me [Japanese Ver.]」
Kyrie（アイナ・ジ・エンド）「キリエ・憐れみの讃歌」
櫻坂46「承認欲求」
JO1「Venus」
Tani Yuuki「最後の魔法」
BE:FIRST「Mainstream」
flumpool「証」
WANIMA「夏暁」
※50音順