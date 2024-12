ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、今の寝具にプラスするだけで一気に暖かくなる、ディズニーデザイン「あったかなめらかな敷きパッド」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「あったかなめらかな敷きパッド」

© Disney

タイプと価格:【シングル】4,490円(税込)、【セミダブル】5,490円(税込)、【ダブル】6,490円(税込)、【クイーン】7,480円(税込)、【キング】8,490円(税込)

品質:【表地】ポリエステル100%、【裏地】ポリエステル80%、綿20%、【詰めもの】ポリエステル100%

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

しっとりとしてふわふわ、これまでにない極上の肌触りが魅力のベルメゾンのファブリックシリーズ「メルトロ」

そんなメルトロ素材を使用したミッキーモチーフデザインの敷きパッド。

中わたを入れたキルト仕様でふんわりと仕上げられ、いつもの寝具の上にプラスするだけで寝心地がアップします!

© Disney

カラーは、落ち着いた色味が上品な雰囲気の「ベージュ」に、

© Disney

華やかで可愛らしいテイストの「ピンク」、

© Disney

そして、ミッキーモチーフやドット柄がカラフルな「アイボリー」、

© Disney

くすみがかった色合いでミッキーモチーフ柄が映える「ブルーグレー」の4色展開です。

どのカラーもシンプルで、取り入れやすいのがポイント☆

© Disney

<素材アップ>

メルトロ素材は、一般品より糸を細くした極細マイクロファイバー繊維を使用しているため、なめらかでふわふわ。

上質感のある光沢と、なめらかな肌ざわり、まるで毛布のような暖かさが魅力的です☆

© Disney

また、裏には「ミッキーマウス」のタグが施されています。

気持ちよさそうに寝ている姿にほっこり!

© Disney

それから、四隅にずれ防止のバンドも付いています。

対応するマットレスの厚みは、約20cmまで。

© Disney

敷布団とマットレスの両方に対応しているのも◎

さらに、中わたの量が加減されているので、収納時もかさばらず、ネットに入れればご自宅の洗濯機で丸洗いができます。

© Disney

サイズ展開も豊富で、キングサイズまでラインナップ。

一面ミッキーモチーフとドットの総柄で、癒されること間違いなし!

今の寝具にプラスするだけで一気に暖かくなる、ディズニーデザイン「あったかなめらかな敷きパッド」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 敷布団にもマットレスにも対応したミッキーデザイン!ベルメゾン ディズニー「あったかなめらかな敷きパッド」 appeared first on Dtimes.