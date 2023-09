イギリスの人気コメディアンに複数の強姦疑惑＝英報道　本人は否定

BBC番組を含めイギリスのさまざまな放送局の人気番組を司会し、複数のハリウッド映画にも出演しているイギリスの人気コメディアン、ラッセル・ブランドさん(48)に対して、複数の女性が強姦や性的暴行などの被害を主張していると、英紙サンデー・タイムズと英チャンネル4が16日と17日にかけて伝えた。ブランドさんは疑惑を否定している。

ブランドさんについて、サンデー・タイムズ、英紙タイムズ、チャンネル4が共同で調査報道にあたった。それによると、ブランドさんの人気が絶頂にあった2006年から2013年にかけて強姦などの被害にあったと、4人の女性が主張している。

ブランドさんは報道内容を否定し、自分の女性関係は「常に同意に基づくものだった」と反論している。

英東部エセックス出身のブランドさんは、ソロのスタンダップ・コメディアンとして2000年ごろから活動をはじめ、XFMやBBCラジオでの番組司会を皮切りに人気を得た。2000年代半ばからチャンネル4傘下のE4で、リアリティ番組「ビッグ・ブラザー」について著名人を集めてコメントし合う番組「ビッグ・ブラザーのビッグ・マウス」の司会を開始。早口で素早く反応する挑発的な笑いのスタイルが支持され、これで一気に全国的なスターとなった。

その後は、さまざまな人気番組や授賞式の司会を務めたほか、複数のハリウッド映画にも出演。2009年にはアメリカの人気歌手ケイティー・ペリーさんと撮影で知り合い、翌年に結婚したが、その2年後に離婚した。

強姦報道を本人は否定

サンデー・タイムズとチャンネル4が、強姦や性的暴行があったとして伝える時期は、この人気絶頂期にあたる。複数の女性がこの時期にブランドさんに付きまとわれたり、支配や加害的な行為を受けていると、取材に対して話している。そのうち4人が、性的暴行を受けたと主張している。

1人の女性は、ブランドさんのロサンゼルスの自宅で、壁に押し付けられて強姦されたと主張。その日のうちに強姦被害者センターで手当てを受けたという。タイムズ紙は、女性の主張を裏付ける診察記録を確認したと書いている。

2人目の女性は、ブランドさんが30代前半で自分が16歳の生徒だった時に、性的暴行を受けたと話している。ブランドさんに「あの子」と呼ばれ、精神的な加害と支配を繰り返されたとこの女性は話している。

3人目の女性は、ロサンゼルスで一緒に働いていた際に、ブランドさんに性的に暴行されたと主張。他人に口外すればお前を訴えると、ブランドさんに脅されたと話している。

4人目の女性は、ブランドさんに性的に暴行され、身体的にも精神的にも虐待されたと話している。



16歳の少女との関係は、ブランドさんがBBCラジオの司会者だった時のものとされる。

報道に先立つ15日、ブランドさんは自分に向けられている「深刻な犯罪の疑惑」を否定する動画を、ユーチューブと「X(旧ツイッター)」に投稿。テレビ局と新聞から攻撃的な内容の手紙を複数受け取ったとして、その内容を「自分は全面的に否定する」と述べた。

「一連の内容は、自分がメインストリームで働いていた当時のもので(中略)自分の本ではっきり書いてきたように、当時の自分は本当に大勢と性的関係を持っていた」、「けれどもその時期の関係は常に、同意に基づくものだった」と、ブランドさんは述べ、いま自分は「連携的な攻撃」の対象になっているため、「このとても深刻な事態」をじっくり検討するつもりだとも話した。

ロンドン警視庁は、ブランドさんを名指しはしないものの、「複数の性的暴行に関するマスコミ報道」については承知しているとコメント。ただし、被害届はまだ受理していないと述べた。

そのうえでロンドン警視庁は「自分が性的暴行の被害にあったという人は、それがどれだけ昔のことであっても、警察に連絡してもらいたい」と述べた。

サンデー・タイムズは、女性たちが発言する覚悟を決めたのは、記者たちから連絡を受けたからだと説明。特に複数の女性は、ブランドさんが最近ではオンラインで、健やかな生き方を語る「インフルエンサー」として新たな地位を築いていることから、声を上げなくてはならないとやむにやまれぬ気持ちから発言したのだと、同紙は書いている。

同紙によると、被害を主張する女性たちは互いに知り合い同士ではなく、ほとんどの人が匿名を希望している。

サンデー・タイムズは、ブランドさんに対して女性たちによる詳細な主張を事前に伝え、8日以内に回答するよう求めたという。さらに回答の機会を提供したところ、ブランドさんはユーチューブ動画という形で回答したのだという。

サンデー・タイムズとチャンネル4の報道が出た16日には、ブランドさんは予定通りロンドン北西部の劇場で、ツアー中の約1時間のワンマンショーを披露。話したいことがあるけれども話せないのだと、満員の観客約2000人を前にして述べた。

物議と陰謀論

ブランドさんは政治や社会全般についての辛辣(しんらつ)なコメントが熱心なファンを集め、近年ではユーチューブなどにさまざまな陰謀論をもとにした動画を投稿して、カルト的人気を得ている。

人気スターになる前の2001年には、米同時多発攻撃の翌日9月12日にMTV番組の司会者として、オサマ・ビン・ラディンの扮装をして登場。MTVから契約を切られた。

2008年にはBBCラジオ2の番組で、出演予定だった俳優が欠席したことを理由に、その俳優の孫娘と性的関係にあったという内容を、その俳優の留守番電話に番組中に録音。この放送に4万人以上が抗議し、BBCは放送通信庁(Ofcom)に罰金を科せられ、ラジオ2の編成責任者は辞任。ブランドさんはBBC番組から降板した。

近年では、新型コロナウイルスについてさまざまな陰謀論を題材にした動画をユーチューブに投稿し、新たな支持者を獲得。健康や健康なライフスタイルについての「ご意見番」として、地位を確立していた。

現在ではインスタグラムでは400万人、TikTokでは220万人、ユーチューブでは659万人が、ブランドさんのアカウントをフォローしている。ブランドさんの動画のタイトルは、「一連のメールはバイデンが腐敗したうそつきだと証明しているのか?」、「ハワイの火事が始まった本当の原因は?」、「ジェンダー規範はこうやって男たちに影響している」など(太字は原文では大文字)。

BBCとの関係

自分が16歳の時にブランドさんに支配され、加害されたと主張する16歳の少女との関係は、ブランドさんがBBCラジオ6ミュージックの司会者だった時のものとされる。

報道によると、ブランドさんは、BBCラジオ番組のスタジオ内でたびたび服を脱ぐことがあった。チャンネル4によると、ブランドさんはニュースキャスターについてたびたび放送中に性的な発言を繰り返した。これについてブランドさんはのちに、BBCの番組スタッフから謝罪を要求されたと、におわせていた。

タイムズ紙によると、ブランドさんによる「とんでもなく攻撃的で無礼な態度」をめぐり、BBCへ苦情を申し立てた人もいる。

これについてBBC広報は、「ラッセル・ブランドは複数の異なる組織で働き、BBCはその一つでした。周知されているように、ラッセル・ブランドは2008年、深刻な編集上の違反行為を理由にBBCを離れました。当時のラジオ2の編成責任者も同様です」とコメント。

「編集ルール違反がどのように行われたか、当時詳細に点検しています。こうした問題をBBCが真剣に受け止め、しかるべき対応をとる用意があることを、そのことが示していると期待します」

「BBCはその後も、外部出演者の管理や、苦情や問題の指摘について、対応方法を進化させてきました」

「職場での行動がどうあるべきか、私たちには明確な基準値があります。その内容は採用契約、BBC価値規範、BBC行動規範、いじめ・いやがらせ禁止ポリシーなどに明記されています」

「BBCで働く誰についてだろうと、働いていたのが今だろうが昔だろうが、何か懸念を指摘する人がいれば、私たちは必ずその人の言うことに耳を傾けます」とも、BBC広報は説明している。

ブランドさんが司会した「ビッグ・ブラザーのビッグ・マウス」は、英チャンネル4傘下のE4チャンネルが放送した。

チャンネル4の広報はBBCニュースに対して、「2004年から2007年にかけてチャンネル4のために作られた番組で起きたとされる行動を含め、非常に遺憾な疑惑について知ることになり、チャンネル4はがく然としています」とコメント。

「何が起きたのか、その全容を徹底して理解するつもりでいます。文書を細かく精査した結果、今回報道されている事案がチャンネル4に知らされていたと示す証拠は見つかりませんでした」

「影響を受けた人たちの話を含め、今後さらに情報を受け取り次第、この件を調べ続けます。チャンネル4のために番組を作った制作会社に問い合わせ、報道された内容を調査し、その結果を私たちに適切かつ十全に報告するよう、依頼することになります」と、チャンネル4は述べている。

(英語記事 Russell Brand accused of rape and sexual assault / Who is Russell Brand, the comedian and actor accused of rape and sexual assault?)