Amazonが製作する映画『Mr.&Mrs.スミス』のドラマシリーズ版が、11月公開予定から2024年始めに延期になることが発表された。米The Wrapらが報じた。

2005年に公開された映画『Mr.&Mrs.スミス』は、お互いに殺し屋であることを隠したまま結婚したジョン(ブラッド・ピット)とジェーン(アンジェリーナ・ジョリー)が、自分たちが対立する組織の殺し屋であることを知ると甘い結婚生活から一転、壮絶な戦いを繰り広げるストーリー。4億8000万ドル(約503億円)を超える世界興行収入を叩き出す大ヒットとなった作品だ。

『アトランタ』のドナルド・グローヴァーがジョン役を、『オビ=ワン・ケノービ』のマヤ・アースキンがジェーン役を演じる。ドラマ版でも、スパイである夫婦を主人公にしているが、アクション・コメディ・ロマンスだった映画版とはトーンが異なる作品になると言われている。

あらすじは以下の通り。

ジョンとジェーンは、それぞれの身分を捨て、諜報活動と結婚のパートナーとして結ばれる。謎めいた諜報機関によってマッチングされた二人は、エピソードごとに新たなミッションに挑み、関係は新たな節目を迎える。二人の関係に亀裂が入り始めたとき、彼らは一緒にいるために戦わなければならない。この結婚に離婚という選択肢はないのだから。

主演・クリエイター・製作総指揮を兼任するドナルドは、当初、同じく主演に決まっていたフィービー・ウォーラー=ブリッジと共に製作をしていたが、彼女はクリエイティビティの違いを理由にこのプロジェクトから離脱した。

7月に公開されたティザー映像では、ジョンが「誰かを殺したことはある?」とジェーンに聞くと、彼女は「私が殺したことがあるように見える?」と答える様子が映し出されている。また、ジェーンが銃に弾を込め、ジョンが「この結婚は素晴らしいスタートを切った」と言うシーンも切り取られている。

