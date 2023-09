山田太一の傑作小説「異人たちとの夏」を『SHERLOCK』アンドリュー・スコット主演で映画化！『異人たち』日本公開が決定

1987年に出版され、第1回山本周五郎賞を受賞、日本を代表する名脚本家・作家、山田太一作の⻑編小説「異人たちとの夏」(新潮社刊)を、『荒野にて』(17)、『さざなみ』(15)など数々の賞に輝き、世界で絶賛された作品を送り続ける監督/脚本家 アンドリュー・ヘイの手により再映画化した『All Of Us Strangers(原題)』。この度、邦題が『異人たち』に決定し、2024年春に日本で公開されることが決定!

2003年には英訳され海外でも刊行された原作「異人たちとの夏」は、1988年に大林宣彦監督の手によって、風間杜夫、名取優子、片岡鶴太郎、秋吉久美子の出演で映画化され、大ヒットを記録。

時代を超え、今なお、多くの人々の心に残り、感動を与えるこの傑作小説を、名匠アンドリュー・ヘイ監督が見事にアレンジした『異人たち』は山田太一氏のオリジナリティ溢れたストーリーに、ヘイ監督ならではの感性あふれる脚色と演出が加えられ、現代のイギリスを舞台とした英語作品として奇跡の再映画化が実現した。

出演には、『SHERLOCK/シャーロック』ジェームズ・モリアーティ役でお馴染みのアンドリュー・スコット(『1917 命をかけた伝令』、『007:スペクター』)、ポール・メスカル(『ロスト・ドーター』)、ジェイミー・ベル(『リトル・ダンサー』、『ロケットマン』)、クレア・フォイ(『ファースト・マン』、『ウーマン・トーキング 私たちの選択』)らのイギリス・アイルランドが誇る名優たちが名を連ね、繊細かつリアリティに溢れ、胸を打つ切なさをたたえた演技で観るものを魅了する。

