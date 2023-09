生中継中の女性記者に痴漢行為、男性を逮捕　スペイン

スペイン警察は12日、テレビの生中継をしていた女性記者の尻を触ったとして、性的暴行の疑いで男性を逮捕した。

首都マドリードで12日、イサ・バラド記者が生中継でリポートしていたところ、男性が通りかかり、バラド記者の尻を触ったように見えた。

バラド記者はリポートを続けようとしたが、番組の司会者ナチョ・アバド氏がこれをさえぎった。

アバド氏が「イサ、さえぎって申し訳ないが(中略)彼は今あなたのお尻を触ったのか?」と聞くと、バラド記者はそうだと答えた。

アバド氏は「愚か者」をカメラで映すよう指示。画面は、バラド記者と、隣で笑っている男性の姿に切り替わった。

バラド記者は男性に、「私たちがどこのチャンネルか聞きたいのだろうけど、私のお尻を触る必要はありますか? 私は生中継の番組をやっていて、仕事をしている最中なんです」とただした。

男性は記者に触ったことを否定。その後に歩き去ったが、その際に記者の頭をくすぐろうとした。

警察はその後、生中継のテレビ番組中に記者に暴行を加えた容疑で男性を逮捕したとソーシャルメディアで発表した。

「マチズモ」が問題と労働相

この番組の放送局を所有するメディアセット・エスパーニャは声明を発表。「絶対に耐え難い状況」に苦しんだバラド記者を支持するとした上で、「いかなる形態のハラスメントも攻撃も断固として否定する」と述べた。

スペインのヨランダ・ディアス労働相もソーシャルメディアで、こうした事態がおとがめなしにされてはならないと発言。「ジャーナリストをこのような性的暴行に遭わせるのはマチズモ(男らしさという概念)であり、加害者はカメラの前で反省しない」と指摘した。

スペインでは先に、スペインサッカー連盟(RFEF)会長だったルイス・ルビアレス氏が、サッカーの女子ワールドカップ(W杯)で優勝した代表チームの選手の唇にキスしたことが問題になり、性差別をめぐる論争が熱を帯びている。

ルビアレス氏は大きな批判を浴び、会長を辞任。性的暴行の疑いで告訴されている。

(英語記事 Anger in Spain after man appears to grope reporter)