テイラー・スウィフトが9冠！　2023年MTVビデオ・ミュージック・アワードの結果をご紹介

米MTV主宰のミュージックビデオの祭典で、全米最大級の音楽授賞式、MTVビデオ・ミュージック・アワード（MTV VMAs）が現地時間9月12日に米ニュージャージーのプルデンシャル・センターにて開催された。最多11部門にノミネートされたテイラー・スウィフトが、最優秀ビデオ賞、最優秀アーティスト賞など9部門を受賞しトップとなった。

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今年、最高賞の最優秀ビデオ賞にノミネートされていたのは、ドージャ・キャットの「Attention」、マイリー・サイラスの「Flowers」、ニッキー・ミナージュの「Super Freaky Girl」、オリヴィア・ロドリゴの「Vampire」、サム・スミスとキム・ペトラスの「Unholy」、SZAの「Kill Bill」、そしてテイラー・スウィフトの「Anti-Hero」。これら並みいる強豪の中からテイラーがみごと栄冠に輝いた。

またシャキーラは、カロルGとともに「TQG」で最優秀コラボレーション賞を獲得。シャキーラはこのほかにも生涯功労賞のマイケル・ジャクソン・ビデオ・ヴァンガード賞を授与されている。そして日本でも人気の8人組K-POPグループStray Kidsが最優秀K-POP賞を獲得したほか、TOMORROW X TOGETHERが最優秀プッシュ・パフォーマンス賞を受賞。新人賞には、注目の新星ラッパー、アイス・スパイスが輝いた。

受賞結果は以下の通り。

＜最優秀ビデオ賞／VIDEO OF THE YEAR＞

テイラー・スウィフト「Anti-Hero」

＜最優秀アーティスト賞／ARTIST OF THE YEAR＞

テイラー・スウィフト

＜最優秀楽曲賞／SONG OF THE YEAR＞

テイラー・スウィフト「Anti-Hero」

＜最優秀新人賞／BEST NEW ARTIST＞

アイス・スパイス

＜最優秀プッシュ・パフォーマンス賞／PUSH PERFORMANCE OF THE YEAR

＞

TOMORROW X TOGETHER「Sugar Rush Ride」

＜最優秀コラボレーション賞／BEST COLLABORATION＞

カロルG、シャキーラ「TQG」

＜最優秀ポップ・ビデオ賞／BEST POP＞

テイラー・スウィフト「Anti-Hero」

＜最優秀ヒップホップ・ビデオ賞／BEST HIP HOP＞

ニッキー・ミナージュ「Super Freaky Girl」

＜最優秀R＆B・ビデオ賞／BEST R＆B＞

SZA 「Shirt」

＜最優秀オルタナティブ・ビデオ賞／BEST ALTERNATIVE＞

ラナ・デル・レイfeat．ジョン・バティステ「Candy Necklace」

＜最優秀ロック・ビデオ賞／BEST ROCK＞

マネスキン「THE LONELIEST」

＜最優秀ラテン・ビデオ賞／BEST LATIN＞

アニッタ「Funk Rave」

＜最優秀K‐POPビデオ賞／BEST K‐POP＞

Stray Kids「S-Class」

＜最優秀アフロビート賞／BEST AFROBEATS＞

Rema＆セレーナ・ゴメス「Calm Down」

＜ビデオ・フォー・グッド賞／VIDEO FOR GOOD＞

ダヴ・キャメロン「Breakfast」

＜最優秀監督賞／BEST DIRECTION＞

テイラー・スウィフト「Anti-Hero」

＜最優秀撮影賞／BEST CINEMATOGRAPHY＞

テイラー・スウィフト「Anti-Hero」

＜最優秀視覚効果賞／BEST VISUAL EFFECTS＞

テイラー・スウィフト「Anti-Hero」

＜最優秀振付賞／BEST CHOREOGRAPHY＞

BLACKPINK「Pink Venom」

＜最優秀アートディレクション賞／BEST ART DIRECTION＞

ドージャ・キャット「Attention」

＜最優秀編集賞／BEST EDITING＞

オリヴィア・ロドリゴ「vampire」

＜最優秀サマーショー賞／SHOW OF THE SUMMER＞

テイラー・スウィフト

＜最優秀サマーソング賞／SONG OF SUMMER＞

ジョングクft. Latto「Seven」

＜最優秀グループ賞／GROUP OF THE YEAR＞

BLACKPINK

＜最優秀年間アルバム賞／ALBUM OF THE YEAR＞テイラー・スウィフト『Midnights』