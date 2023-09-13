テイラー・スウィフトが9冠！ 2023年MTVビデオ・ミュージック・アワードの結果をご紹介
米MTV主宰のミュージックビデオの祭典で、全米最大級の音楽授賞式、MTVビデオ・ミュージック・アワード（MTV VMAs）が現地時間9月12日に米ニュージャージーのプルデンシャル・センターにて開催された。最多11部門にノミネートされたテイラー・スウィフトが、最優秀ビデオ賞、最優秀アーティスト賞など9部門を受賞しトップとなった。
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今年、最高賞の最優秀ビデオ賞にノミネートされていたのは、ドージャ・キャットの「Attention」、マイリー・サイラスの「Flowers」、ニッキー・ミナージュの「Super Freaky Girl」、オリヴィア・ロドリゴの「Vampire」、サム・スミスとキム・ペトラスの「Unholy」、SZAの「Kill Bill」、そしてテイラー・スウィフトの「Anti-Hero」。これら並みいる強豪の中からテイラーがみごと栄冠に輝いた。
またシャキーラは、カロルGとともに「TQG」で最優秀コラボレーション賞を獲得。シャキーラはこのほかにも生涯功労賞のマイケル・ジャクソン・ビデオ・ヴァンガード賞を授与されている。そして日本でも人気の8人組K-POPグループStray Kidsが最優秀K-POP賞を獲得したほか、TOMORROW X TOGETHERが最優秀プッシュ・パフォーマンス賞を受賞。新人賞には、注目の新星ラッパー、アイス・スパイスが輝いた。
受賞結果は以下の通り。
＜最優秀ビデオ賞／VIDEO OF THE YEAR＞
テイラー・スウィフト「Anti-Hero」
＜最優秀アーティスト賞／ARTIST OF THE YEAR＞
テイラー・スウィフト
＜最優秀楽曲賞／SONG OF THE YEAR＞
テイラー・スウィフト「Anti-Hero」
＜最優秀新人賞／BEST NEW ARTIST＞
アイス・スパイス
＜最優秀プッシュ・パフォーマンス賞／PUSH PERFORMANCE OF THE YEAR
＞
TOMORROW X TOGETHER「Sugar Rush Ride」
＜最優秀コラボレーション賞／BEST COLLABORATION＞
カロルG、シャキーラ「TQG」
＜最優秀ポップ・ビデオ賞／BEST POP＞
テイラー・スウィフト「Anti-Hero」
＜最優秀ヒップホップ・ビデオ賞／BEST HIP HOP＞
ニッキー・ミナージュ「Super Freaky Girl」
＜最優秀R＆B・ビデオ賞／BEST R＆B＞
SZA 「Shirt」
＜最優秀オルタナティブ・ビデオ賞／BEST ALTERNATIVE＞
ラナ・デル・レイfeat．ジョン・バティステ「Candy Necklace」
＜最優秀ロック・ビデオ賞／BEST ROCK＞
マネスキン「THE LONELIEST」
＜最優秀ラテン・ビデオ賞／BEST LATIN＞
アニッタ「Funk Rave」
＜最優秀K‐POPビデオ賞／BEST K‐POP＞
Stray Kids「S-Class」
＜最優秀アフロビート賞／BEST AFROBEATS＞
Rema＆セレーナ・ゴメス「Calm Down」
＜ビデオ・フォー・グッド賞／VIDEO FOR GOOD＞
ダヴ・キャメロン「Breakfast」
＜最優秀監督賞／BEST DIRECTION＞
テイラー・スウィフト「Anti-Hero」
＜最優秀撮影賞／BEST CINEMATOGRAPHY＞
テイラー・スウィフト「Anti-Hero」
＜最優秀視覚効果賞／BEST VISUAL EFFECTS＞
テイラー・スウィフト「Anti-Hero」
＜最優秀振付賞／BEST CHOREOGRAPHY＞
BLACKPINK「Pink Venom」
＜最優秀アートディレクション賞／BEST ART DIRECTION＞
ドージャ・キャット「Attention」
＜最優秀編集賞／BEST EDITING＞
オリヴィア・ロドリゴ「vampire」
＜最優秀サマーショー賞／SHOW OF THE SUMMER＞
テイラー・スウィフト
＜最優秀サマーソング賞／SONG OF SUMMER＞
ジョングクft. Latto「Seven」
＜最優秀グループ賞／GROUP OF THE YEAR＞
BLACKPINK
テイラー・スウィフト『Midnights』