ºå¿À¥Þ¥¸¥Ã¥¯£±¡¡ºå¿À¡¦º´Æ£µ±¡Ö¤¢¤·¤¿¤âÀäÂÐ¾¡¤Á¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×ËþÎÝÃÆ¤ÇÍ¥¾¡²¦¼ê ¹ÅçÇÔ¤ì¤ë
¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¢ºå¿À£´¡Ý£°µð¿Í¡¢£²£²²óÀï¡¢ºå¿À£±£µ¾¡£µÇÔ£±Ê¬¡¢£±£³Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë¶½Ê³¤òÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ªÎ©¤ÁÂæ¤ÎºÇ¸å¡¢Ëþ°÷¤Î¸×ÅÞ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æº´Æ£µ±¤¬¶«¤ó¤À¡£
¡Ö¤¢¤·¤¿¤âÀäÂÐ¾¡¤Á¤Þ¤¹¡£¥Ð¥â¥¹¡ª¡ª¡×
Êü¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢±É¸÷¤Þ¤ÇÂ³¤¯¥¢¡¼¥Á¤òÉÁ¤¤¤¿¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó±¦¤ËÃåÃÆ¤·¤¿¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¹Ã»Ò±à¤¬Âç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£Áö¼Ô£³¿Í¤ò¤«¤¨¤·¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥¹¤òÆ§¤ó¤ÇÂçÁû¤®¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ø¡£ÀèÀ©¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤Ç¡¢Âç¤¤Ê¡¢Âç¤¤Ê£´ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¶¯¤¯¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¥ï¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç»ÅÎ±¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
»°²ó¡¢»Â¤ê¹þ¤ßÂâÄ¹¤Î¶áËÜ¤¬ÀèÆ¬¤ÇÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ½ÐÎÝ¡£°ì²ó¤ÎÃæÁ°ÂÇ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ£²°ÂÂÇÌÜ¤Ç¡¢¥×¥íÆþ¤ê¸å£µÇ¯´Ö¤ÎÄÌ»»°ÂÂÇ¿ô¤Ç£²°Ì¡¦Ä¹ÅèÌÐÍº¤Î£·£¶£³ËÜ¤ËÊÂ¤ó¤À¡££±°Ì¤ÎÄ¹Ìîµ×µÁ¤Þ¤Ç¤¢¤È£´ËÜ¤ÈÇ÷¤ë°ìÂÇ¤ÇÎÝ¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢ÃæÌî¤¬ÆóÎÝ¤Ø¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¡¢¿¹²¼¤¬»Íµå¤ÇÌµ»àËþÎÝ¡£ÀèÈ¯¡¦²£Àî¤¬¤³¤³¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
£²ÈÖ¼ê¡¦¾¾°æ¤È¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç»³¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÄã¤á¤ÎÊÑ²½µå¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£¤¿¤áÂ©¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿À»ÃÏ¤ò¡¢Â³¤¯º´Æ£µ±¤¬°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¡£¹â¤á¤ËÉâ¤¤¤¿£³µåÌÜ¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÂª¤¨¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤Þ¤Ç°ìÄ¾Àþ¡££³Ç¯Ï¢Â³¤Î£²£°ËÜÎÝÂÇ¤Ë¤¢¤È£±ËÜ¤ÈÇ÷¤ë¡¢£±£¹¹æËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤ò¤Ö¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡Ö¾¡Éé¤Ï½©¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤¿»Ø´ø´±¤Î»×¤¤·ë¼Â¤·¡¢Í¥¾¡¤Ø¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò°ìµ¤¤Ë¸º¤é¤·¤Æ¡Ö£³¡×¤Ç·Þ¤¨¤¿µð¿Í¤È¤Î£³Ï¢Àï¤Î£²ÀïÌÜ¡£Ìî¼ê¤Ï£²°Ì¹Åç¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è½éÀï¤«¤é£µÀïÏ¢Â³Æ±¤¸¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¡¢º£µ¨¤Îà´°À®·Áá¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤ÂÇ½ç¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç£µÈÖ¤Ë¼ý¤Þ¤ëº´Æ£µ±¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡££¸·î¤ÏÂÇÎ¨¡¦£³£°£°¡¢£³ËÜÎÝÂÇ¤Î³èÌö¤ÇÆ±·î£±£¸¾¡¤Ë¹×¸¥¡£Â³¤¯£¹·î¤â¤³¤Î»î¹ç¤ÎÁ°¤Þ¤Ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦£²£¸£±¡¢£³ËÜÎÝÂÇ¤È¹¥Ä´¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÆó²ó¤ÎÂè£±ÂÇÀÊ¤Ç¤â¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤Ç¥¹¥¿¥ó¥É¥¤¥ó¤ÎÂÇµå¤òÃæ·ø¤ËÊü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥ì¤Ø¸þ¤±¤¿ºÇ½ª¶ÉÌÌ¤Ç¼ê¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤ÂÇ¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£µ¨½é¤Î£³°ÂÂÇ¤È¤·¡¢»î¹ç½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¤Ø¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¡Ö£²¡×¤È¤·¤¿¡£¹Åç¤¬ÇÔ¤ì¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡Ö£±¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££±£´Æü¤Ë¤âËÜµòÃÏ¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¡£Âç»ö¤Ê°ìÀï¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿º¸¤Î¼çË¤¤Î°ìÈ¯¡£½©¤ÎÌëÉ÷¤¬¿á¤¯À»ÃÏ¤ËÇ®µ¤¤òÆÏ¤±¡¢º£µ¨£²ÅÙÌÜ¤Î£±£°Ï¢¾¡¡£¥¢¥ì¤Ï¤â¤¦ÌÜ¤ÎÁ°¤À¡£¡Êî·ÅÄÄ¾¿Í¡Ë