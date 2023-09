『ハリー・ポッター』常連監督、ドラマ版への参加についてコメント

J・K・ローリングの児童小説を映画化し、世界的な社会現象を巻き起こした『ハリー・ポッター』シリーズ。そのドラマ化が正式決定したことは当サイトでもお伝えした通りだが、映画シリーズで何度もメガホンを取ってきたあの監督がドラマ版にも参加するかどうかについて答えている。米Deadlineが報じた。

この質問に答えたのはデヴィッド・イェーツ。『ハリー・ポッター』シリーズの5作目から最後となる8作目まで監督を務めたほか、2016年から始まった『ファンタスティック・ビースト』シリーズでもこれまで製作された3作すべてを担当している。

『ハリー・ポッター』の世界を知り尽くしていると言えるイェーツが、今月7日から行われているトロント国際映画祭に新作映画『ペイン・ハスラーズ』をひっさげて出演した際、ドラマ版にも参加するかを聞かれて「絶対にないとは言わないよ」と返答。

「『ハリー・ポッター』シリーズには2005年から関わり始めて、素晴らしい経験ができた。最後に関わったのは『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』だけど、パンデミック中でまだワクチンは開発されていないタイミングだったから大変だったよ。一緒に働いた人々とはいい関係を築いているけれど、『〜ダンブルドアの秘密』終了後は会話していないんだ」と笑いながら述べた。

「今は新しい体験にワクワクしているよ。『ペイン・ハスラーズ』を作るのはとても楽しかった。手元には企画がいくつもあるんだけど、どれも魔法使いの世界とはほど遠いものだよ」

David Yates on if he could return to directing in the 'Harry Potter' Universe: "Never say never" #TIFF23 pic.twitter.com/CniZcTnfkl

- Deadline Hollywood (@DEADLINE) September 11, 2023