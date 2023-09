「曲の中で殺人を告白した」として、ネバダ州に住むラッパーのケンフアン・マクダニエルが殺人容疑で逮捕されました。マクダニエル容疑者の曲には実際の事件との類似点が多数確認されていたため、地元警察が捜査を進めていました。

2021年9月18日に発生したランドール・ウォレス射殺事件を捜査していたラスベガス警察によると、2023年7月にマクダニエル容疑者が発表したミュージックビデオ「Fadee Free」の歌詞に、事件現場から類推される犯行時の状況との強い類似点が見られたとのこと。ラスベガス警察は以前から犯行に使用された車両をマクダニエル容疑者と結びつけており、ミュージックビデオを調べたことで、事件との関連が裏付けられたとしています。

問題のミュージックビデオは以下。歌詞には「ヤツが死んだのは俺のせいだ。俺らはヤツをあざ笑うが、ヤツが死んだからじゃない。ヤツのママが泣いてるぜ」とあり、警察によるとこれは犯行の自白と捉えられるとのこと。また「一番スマートな侵入方法。車を走らせ、二重にロックして、しっかり体を固定して、息を止めて落ち着いて、しっかり目を開けて……」「撃ったら『あぁ』という声がした。見ろよ、おまえの体はピクついてるぞ」などの歌詞があり、これらは被害者が死亡する際に痙攣(けいれん)していたという公開されていない情報や、現場の状況との関連性が示唆されているとのことです。

The Biggest Finn4800 - Fadee Free ( Dir. Dre Paiid Visualz ) - YouTube

警察は、ビデオの中でマクダニエル容疑者が殺人を再現しており、これが現場の証拠と一致するものだったと伝えています。また、マクダニエル容疑者は「Midget(小人)」という単語を発していますが、被害者のあだ名もMidgetであり、2人の間に何らかの関係があった可能性も示唆されています。

マクダニエル容疑者には逮捕歴があり、すでに犯行に使われた銃が発見されているほか、目撃者とも連絡が取れています。マクダニエル容疑者は警察に拘留されていて、9月14日に予備審問へ出廷する予定です。