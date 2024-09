ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ドレス風の上品な風合いが乙女心をくすぐる、ディズニーデザイン「ドレスワンピース」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ドレスワンピース」

© Disney

価格:9,990円(税込)

サイズ:M、L、LL

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

光沢感が美しいサテンを使用したドレスワンピース。

ヒロインの世界に浸れるキュートなデザインで、愛らしいチュール使いや刺繍もポイントです。

パーティーや、ハロウィーンなどのイベントにもぴったり!

デザインは、「アナ」と「ラプンツェル」と「ベル」の3種類がラインナップされています。

『アナと雪の女王』アナ

『アナと雪の女王』シリーズに登場する「アナ」デザインのワンピース。

劇中の戴冠式のシーンで「アナ」が着ている黒と緑のドレスを表現しています☆

そして胸元のお花の刺繍が大人っぽく、ゴールドのラインがオシャレなアクセントに!

ウエスト部分にもゴールドのラインがあしらわれています。

『塔の上のラプンツェル』ラプンツェル

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」デザインのワンピース。

胸元のリボンや編み上げが「ラプンツェル」のドレスそのもの☆

スカートのチュール使いもエレガントな雰囲気です。

後ろにはさりげなく刺繍も◎

塔と「ラプンツェル」の髪の毛をイメージした刺繍で「R」のロゴが施されています。

『美女と野獣』ベル

『美女と野獣』のディズニープリンセス「ベル」デザインのワンピース。

「ベル」がまだ「野獣」と出会う前に着ていた町娘風の装いがモチーフになっています。

また、スカートの白いレースが清楚で上品☆

後ろのウエスト部分にはリボンも。

正面から見たときと雰囲気が変わって可愛い!

胸元には白い糸でバラの刺繍が施されています。

それぞれ背中のファスナーで着脱できる仕様に。

1枚で着るのはもちろん、長袖のインナーと合わせて重ね着をしても素敵。

ドレス風の上品な風合いが乙女心をくすぐる、ディズニーデザイン「ドレスワンピース」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

