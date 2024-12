ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、寝転んだりうもれる感触が気持ち良い、ディズニーデザイン「あったかなめらかなウレタン入りラグ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「あったかなめらかなウレタン入りラグ」

© Disney

サイズと価格:【約130×200】9,900円(税込)、【約200×200】12,900円(税込)、【約200×240】15,900円(税込)

製品重量:【約130×200】約2400g、【約200×200】3600g、【約200×240】4350g

品質:【表地】ポリエステル100%、【裏地】不織布、【中身】約20mm厚のウレタンフォーム

全厚:約26mm

床暖房OK・ホットカーペットOK

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

しっとりとしてふわふわ、これまでにない極上の肌触りが魅力のベルメゾンのファブリックシリーズ「メルトロ」のウレタン入りラグ。

ミッキーモチーフの総柄デザインで、インテリアのアクセントにもなります。

そして、しっとりなめらからな肌ざわりで、密度高く編み上げられているのでボリュームもたっぷり!

© Disney

カラーは、落ち着いた色味でインテリアにしっくりと馴染む「ベージュ」と、

© Disney

明るく、華やかな雰囲気の「ピンク」、

© Disney

モチーフにピンクやブルーなどパステル調のカラーをあしらった「アイボリー」、

© Disney

モチーフが映えてインテリアのオシャレなアクセントにもなる「ブルーグレー」の4色展開。

どのカラーも使いやすく、リビングに寝室、子供部屋などを楽しく演出してくれます☆

© Disney

ラグには厚みのあるウレタンが入っているのでふかふか!

さらに、表生地に使用されているメルトロ素材は、一般のマイクロファイバー糸と比較して繊維が長く極細になっています。

© Disney

メルトロの光沢のある上質な色合いが素敵。

歩くたびうもれるような感触で、寝転んでも座っても心地良くリラックスできます。

床暖房とホットカーペットを使用できるのもポイント。

冬場になってもラグを敷き替えずに使うことができます。

© Disney

ラグには、眠った「ミッキーマウス」の姿が可愛いオリジナルのタグも!

細部までこだわりがたっぷりと詰まっています。

お部屋の大きさに合わせて3種類のサイズから選べるのもうれしい。

寝転んだりうもれる感触が気持ち良い、ディズニーデザイン「あったかなめらかなウレタン入りラグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

