全世界で大ヒットしたファンタジー大河ドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』でジョン・スノウを演じたキット・ハリントンが主演する新作ホラースリラー映画『What Remains of Us(原題)』のファーストルック写真が公開になった。米Hollywood Reporterらが伝えている。

『What Remains of Us』の概要は、以下の通り。

1965年のイギリスの田舎町を舞台にした本作は、ハリントン演じる主人公の10歳の娘の視点で描かれる。一家の隔離された敷地で、彼女は自分の異常な人生に疑問を抱き始める。月に一度、父親が怪物に変身するのだ。両親は怪物を恐れることはないと言うが、その怪物が逃げ出したとき、少女は父親の正体という厳しい現実に直面し、人生を左右する決断を迫られる。

ファースト・ルック画像には、サスペンダーをつけ、トレーラーの外に斧を持って立っているキットが写っている。

Kit Harington Is a Sexy Woodsman With a Secret in 'What Remains of Us' (Exclusive First Look) https://t.co/nsXUdjbmSz

- The Hollywood Reporter (@THR) September 10, 2023