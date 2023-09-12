男性9人組グループ・Snow Manの最新シングル「Dangerholic」（デンジャーホリック）が、初週86.9万枚を売り上げ、9月12日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得した。

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Snow Manの同ランキング1位は、2020/10/19付の「KISSIN’ MY LIPS／Stories」から8作連続・通算8作目【※1】。初週売上は86.9万枚で、「シングル初週売上80万枚超え作品数」は3作連続・通算6作【※2】に。男性アーティスト史上初となる通算6作目の初週売上80万枚超え【※3】を達成した。なお「連続初週売上50万枚超え作品数」は8作連続となり、男性アーティスト史上初となる8作連続初週売上50万枚超え【※4】も達成した。

表題曲の「Dangerholic」は、メンバーの目黒蓮が主演を務めるTBS系金曜ドラマ『トリリオンゲーム』の主題歌。スリルや逆境さえも楽しみながら、人生というゲームを進めていく様を歌った、中毒性のある爽快でクールなロックンロールな楽曲になっている。通常盤のカップリングには、『滝沢歌舞伎ZERO FINAL』で披露された「DA BOMB」と、「ANY & EVERY」、「ベストフレンド」の新曲2曲が収録されている。

【※1】2020年1月に「SixTONES vs Snow Man」としてリリースした「Imitation Rain／D.D.」は別名義作品

【※2】Snow Manの初週売上80万枚超え作品／「KISSIN’ MY LIPS／Stories」（2020/10/19付）、「Grandeur」（2021/2/1付）、「HELLO HELLO」（2021/7/26付）、「オレンジkiss」（2022/7/25付）、「タペストリー / W」（2023/3/27付）、「Dangerholic」（2023/9/18付）

【※3】Snow Manは2021/7/26付「HELLO HELLO」で初週売上80.6万枚を記録し、オリコン史上初となる、男性アーティストによるシングル通算3作での初週売上80万枚超えを達成

【※4】「シングル連続初週売上50万枚超え作品数」記録 男性アーティストTOP5※同順位は達成順（2023/9/18付現在）／1位：Snow Man 8作連続 「Dangerholic」86.9万枚（2023/9/18付） 、2位： B’z 7作連続 「ねがい」70.2万枚（1995/6/12付）、2位：嵐 7作連続 「Face Down」52.6万枚（2012/5/21付）、4位：L’Arc〜en〜Ciel 6作連続 「HEAVEN’S DRIVE」63.4万枚（1999/5/3付）、4位：GLAY 6作連続 「ここではない、どこかへ」58.4万枚（1999/9/6付）

＜クレジット：オリコン調べ（2023/9/18付：集計期間:2023年9月4日〜9月10日）＞