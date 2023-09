【今週の海外ドラマ放送・配信予定】山下智久主演『神の雫／Drops of God』、『DOC（ドック）あすへのカルテ』＆『ザ・モーニングショー』新シーズンが到着！

9月11日(月)から9月17日(日)までの間に配信・放送がスタートする最新の海外ドラマをご紹介! 今週は、山下智久主演の『神の雫/Drops of God』が配信開始となるほか、大人気メディカルドラマ『DOC(ドック)あすへのカルテ』と高評価のドラマ『ザ・モーニングショー』の新シーズンも登場する。

Hulu配信予定

『ANNA/アンナ』

9月12日(火)配信スタート。

イタリア発、最も勇敢なドラマが日本初上陸! ディストピアの世界を子ども、少年少女たちだけで描く。

“赤い病”という感染病が世界中で流行したことで大人が絶滅し、免疫のある14歳までの子どもしか生存できなくなった暗黒ディストピアの世界。謎の子どもの集団にさらわれた弟アストルを捜す主人公・アンナの過酷な旅を描く。

『神の雫/Drops of God』

9月15日(金)配信スタート。

Huluが、山下智久主演で贈る日仏米共同製作ドラマ。原作は、大人気漫画「神の雫」(作:亜樹直 画:オキモト・シュウ/講談社)。原作の中心を担う男性キャラクターの神咲雫をフランス人女性カミーユに置き換えると同時に、山下智久が演じる聡明なワイン評論家・遠峰一青を新たな主人公に設定。ワインに運命を翻弄される男女を軸に、時代と国境を越えた華麗で芳醇な人間模様を壮大かつ細やかに描く。

世界的に有名なレジェ・ワインガイドの創設者/著者であり、ワイン学の権威でもあるアレクサンドル・レジェが東京の自宅で息を引き取る。9歳の時に両親が離婚して以来、アレクサンドルに会っていなかった一人娘のカミーユは、父親が遺した総額160億円にも及ぶ世界最大のワインコレクションを相続するためには、父の弟子・一青との対決に勝つことが条件だと知る。父の遺書には「一青は“魂の息子”」とあるが、果たしてアレクサンドルと一青の関係は…? 複雑な家族関係、相続、そしてワインへの愛がカミーユと一青を宿命の対決へと導いていく。

スペイン、スウェーデン、日本合作の『THE HEAD』や日米合作の『TOKYO VICE』に出演していた山下だが、海外ドラマで主演を務めるのは今回が初めて。カミーユを演じるのは、『Uボート ザ・シリーズ 深海の狼』のフルール・ジェフリエ。

Netflix配信予定

『タピ〜千の人生を送った男〜』

9月13日(水)配信スタート。

数多くの栄誉と不名誉で紙面をにぎわせた男の人生から着想を得た、架空の伝記であるリミテッドシリーズ。

自転車競技やサッカーのオーナーとして頂点を極め、政治家でもあったぺルナール・タピ。八百長、横領といった事件でも騒がれた男の人生を脚色。どこまでも野心的な労働階級出身の男は、やがてたびたび物議を醸すことになる有名人へとのし上がっていく…。主演は『天国でまた会おう』のロラン・ラフィット。

『DI4RIES 〜マイ・スクール・ダイアリーズ〜』シーズン2前半

9月14日(木)配信スタート。

2022年に配信された注目のティーンエイジャー俳優が勢揃いする、イタリア発の青春コメディの新シーズンが到着。

初めての恋やファーストキス、友達との楽しい時間やライバルとのいざこざなど、驚きに満ちた中学生たちの毎日を描く。シーズン1は全15話だったが、新シーズンは少し減って全10話。一話30分弱なので、サクッとスキマ時間に見るのもオススメ。

『ミスエデュケーション 青春って最高!?』

9月15日(金)配信スタート。

南アフリカ発の学園コメディ。『シングル・フレンズ〜そんな恋愛やめちゃえば?〜』のレタビル・ラマパケラが制作総指揮を務める。

公衆の面前で大恥をかき、女王の座から転落した元人気者のムバリ。小さな町の大学に進学した彼女はステータスを取り戻すべく大奮闘する。

『カオスなサマー』シーズン2

9月15日(金)配信スタート。

オーストラリアを舞台にした青春ドラマ。

ニューヨークの学校へ追い出されオーストラリアの小さな町ショアヘイブンへやってきた問題児のサマーは、サーフィンに出会ったことで、これまで抱いたことのない情熱を心の内に燃やすように。一度はニューヨークへ戻るものの、新たな夢を諦めきれず、再びショアヘイブンへ。友人たちと再会を果たし、本気で全国大会を狙うことを決意表明したサマーはなんとか州選抜チームの一員になるが、チームのキャプテンで、アリの新しい彼女でもあるレンを敵に回してしまう…。

出演は、スカイ・カッツ(『レイブンのウチはチョー大変!』)、カイ・リューインズ(『彼女達が、キレた時』)など。

『クラブ・イスタンブール』シーズン2

9月15日(金)配信スタート。

トルコ発、実話に基づく衝撃のヒューマンドラマの新シーズン。『仕立て屋』のディミトリ役で強烈な存在感を発揮するサリフ・バデムチも出演する。

1950年代、他民族都市として栄え活気に満ちたイスタンブール。刑務所で17年間服役し、暗い過去を背負うマチルダには、自分の手で育てられなかった娘ラシェルがいた。孤児として育てられて反抗的な少女へと成長したラシェルは、ナイトクラブで問題を起こしてしまう。娘を助けるためにマチルダもナイトクラブで働き始めるが、そこでの出会いが彼女たちの人生を変えてゆく…。

Apple TV+配信予定

『ザ・モーニングショー』シーズン3

9月13日(水)配信スタート。

ジェニファー・アニストンとリース・ウィザースプーンが主演と製作総指揮を務め、エミー賞をはじめ数々の賞を受賞。すでにシーズン4制作も決定している人気シリーズ。

シーズン3では、UBAがサイバー攻撃に襲われ、重要なデータが流出。さらに財政破綻寸前まで追い込まれるピンチに。ネットワークテレビ局の将来が疑問視される中、巨大テクノロジー企業がUBAに関心を持ったことをきっかけに、それぞれの忠誠心が危ぶまれる事態に。思わぬ同盟関係が生まれ、プライベートな事柄が争いの道具にされ、誰もがニュースルームの中でも外でも、自分にとって最も重要なことは何かという問いに向き合うことになる。

UBA局の買収を目論む企業の大物経営者ポール・マークス役としてジョン・ハム(『MAD MEN マッドメン』)が参加。また、シーズン2にゲスト出演したジュリアナ・マルグリーズ(『グッド・ワイフ』)が再び姿を見せる。『HOMELAND』で脚本を担当したシャーロット・スタウトがショーランナーとして新たに就任している。

Disney+配信予定

『アザー・ブラック・ガール』

9月13日(水)配信スタート。

ベストセラー小説のドラマ化で、原作者とともに『セレステ∞ジェシー』や『ブラック・ミラー』の脚本を手掛けたラシダ・ジョーンズが脚色を担当。

編集アシスタントのネラは、会社で唯一の黒人女性であることにうんざりしていた。そこへ、同じ黒人女性であるヘイゼルが新たに雇われる。当初はそれを喜んでいたネラだが、ヘイゼルの人気が高まるにつれて自分は悪循環に陥り、会社で不吉なことが起こっていることを知る。

Amazon Prime Video配信予定

『愛しのボンベイ』

9月14日(木)配信スタート。

インド発の犯罪アクションドラマ。元警察官の父親イスマイル・カドリの目を通して、ギャングとなった息子ダーラー・カドリの人生を描く。冷血で大胆不敵なギャングとなったダーラーは、そのビジネスの才覚で警察や敵対勢力だけでなく、自分の中にいる悪魔とも闘うようになる。

ダーラー役は『POLICE/ポリス:ビハール編』のアヴィナシュ・ティワリ、イスマイル役は『フェイク』のカイ・カイ・メノンが務める。

『ウィルダネス 〜荒野の裏切り〜』

9月15日(金)配信スタート。

ジェナ・コールマン(『女王ヴィクトリア 愛に生きる』)、オリヴァー・ジャクソン=コーエン(『ザ・ホーンティング・オブ・ヒルハウス』『サーフェス ねじれた記憶』)出演のスリラードラマ。

恋人同士のリヴとウィルは、グランドキャニオンなどを訪れるロードトリップに出る。これはリヴが子どもの頃から夢見ていたはずのものだったが、ウィルのある秘密が明らかになったことから旅は悪夢へと変わっていく…。

クリエイターを担うのは、『サーティーン/13 誘拐事件ファイル』『ゴールド・ディガー 〜疑惑 年下の男』のマーニー・ディケンズ。先日公開した予告編では、テイラー・スウィフトのヒット曲「Look What You Made Me Do」を使っていることも話題になった。

『遊園地殺人事件』

9月15日(金)配信スタート。

遊園地で起きた殺人事件を捜査する凸凹3人組の迷探偵(?)ぶりをコミカルに描くフランスドラマ。

警察補助員のサンドリーヌ・ラプラスは、不器用にもかかわらず上司に内緒で、地元の移動遊園地で起きた不審死の潜入捜査を始める。事件解決のためにタッグを組むのは、遊園地で働くイヴァンヌとカルメン。神も法も恐れない二人は敵対する家族に属し、事あるごとに衝突する。意外な3人組の前に、遊園地の殺人鬼は姿を現すのか?

キャストは『ノー・セカンドチャンス 〜身代金の罠〜』のアレクサンドラ・ラミー、『ウィ、シェフ!』のオドレイ・ラミー、『プロヴァンスの休日』のクロエ・ジュアネ。

U-NEXT配信予定

『バリー』シーズン4

9月15日(金)配信スタート。

演劇に魅せられた殺し屋の苦悩を描くブラックコメディ。最終章となるシーズン4でのバリーは刑務所の中…。対照的に、彼を刑務所に入れた張本人のジーンはヒーローとなっていた。

エミー賞でこれまで主演男優賞をはじめ9回受賞している同作。最終章は11ノミネートを果たしており、どれだけ獲得できるかが期待される。

WOWOW放送予定

『ザ・ハンター』シーズン2

9月16日(土)放送スタート。

元警察官で信念の男エーリクの活躍を描くスウェーデン産サスペンスの新シーズン。主演は引き続き、トム・ハンクス主演『オットーという男』としてリメイクされた元の映画『幸せなひとりぼっち』で知られるロルフ・ラッスゴード。

スウェーデンの首都ストックホルムで警官として働いていたエーリクは引退後、故郷ノールランド地方に戻って生家で暮らしている。そこへ、かつてエーリクが事情聴取を担当した事件の続報が届く。15年前、ある少女が行方不明になったが、彼女を殺した罪で終身刑となっていたサーンが今になって突然自白を始め、自分が殺したと認めたという。捜査官トンプソンは、サーンが遺体を埋めたと語る森にサーンを連行し、エーリクの甥である警官ペーテルも同行。森に着くとサーンは隙を突いて逃亡。火災が発生する中でエーリクとペーテルはサーンを追うが…。

NHK放送予定

『DOC(ドック)あすへのカルテ』シーズン2

9月17日(日)にNHK総合にて放送スタート。

実話を元に、12年間の記憶を失ったエリート医師の愛と再生の物語を描くイタリア発のヒューマンドラマ。原作者のピエルダンテ・ピッチョーニもカメオ出演している。

ミラノのアンブロシアーノ総合病院の内科医アンドレア・ファンティは、医長として、そして大学教授としてエリート街道を突き進んでいた。しかしある日、銃で頭を撃たれて過去12年間の記憶を失ってしまう。最愛の息子マッティアを失くしたことも、妻と離婚したことも、同僚のジュリアと恋人同士だったことも忘れた彼の中に残っているのは、患者のために最善を尽くすという12年前の志だけ。やがてアンドレアは、医者未満の「DOC(ドック)」として内科で働くことに。

シーズン2の見どころの一つが、アンドレアが抱える新たな苦悩。新型コロナウイルスが猛威をふるい、多くの患者が亡くなる中、誰もが予想しなかった衝撃の出来事が起きてしまう。そのためにアンドレアは重大な秘密を抱えることになり…。

