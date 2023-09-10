¡Ö¹Í¤¨¤´¤È¤ò¡Ä¡×¼ÖÆâÃÖ¤µî¤ê¤Î2ºÐÂ¹»àË´¡ÄÁÄÊì¤òÂáÊá¡¡ÊÝ°é»ÜÀß¤âÏ¢Íí¤»¤º
¡¡²¬»³¸©ÄÅ»³»Ô¤Ç¼Ö¤ÎÃæ¤Ë2ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤Æ»à¤Ê¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢53ºÐ¤ÎÁÄÊì¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÆÅÄÀá»ÒÍÆµ¿¼Ô¤Ï9Æü¡¢¶ÐÌ³Àè¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë»ß¤á¤¿¼Ö¤ÎÃæ¤ËÂ¹¤ÎÌÜÀ¥ÍÛæÆ¤Á¤ã¤ó¤ò¤ª¤è¤½9»þ´ÖÈ¾¡¢ÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤Æ»à¤Ê¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÆÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÛæÆ¤Á¤ã¤ó¤òÊÝ°é»ÜÀß¤ËÁ÷¤êÆÏ¤±¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤òËº¤ì¤Æ½Ð¶Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¹Í¤¨¤´¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ÆÁ÷¤ë¤Î¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÊÝ°é»ÜÀß¤Ï½ÐÀÊÍ½Äê¤ÎÍÛæÆ¤Á¤ã¤ó¤¬·çÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ë³ÎÇ§¤ÎÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡¡ÊÝ°é»ÜÀß¤Ï¸á¸å7»þ¤«¤éÊÝ¸î¼ÔÀâÌÀ²ñ¤ò³«¤¡¢·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£