カナダのオンタリオ州ピカリングには、カナダ最大の撮影用スタジオが存在します。撮影監督のマット・アイティア氏は、このスタジオを見学した様子を動画に撮影して公開しています。

This Giant Fake Town Was Built Exclusively for Filming TV and Movies | PetaPixel

https://petapixel.com/2023/08/23/this-giant-fake-town-was-built-exclusively-for-filming-tv-and-movies/

映像撮影用のスタジオは一般的に「バックロット」とも呼ばれており、ピカリングのバックロットは主に映画やCMなどの撮影地として使用されています。ピカリングのバックロットの広さはおよそ90エーカー(約36万4000平方メートル)で、これは東京ドーム約8個分の面積に相当します。

一例では、日産や起亜のCM、映画「X-MEN」やドラマシリーズの「ハンニバル」「ザ・ボーイズ」などが、ピカリングのバックロットで撮影されたそうです。

敷地内には23エーカー(約9万3000平方メートル)の「どこにでもある小さな町」があり、これらはすべて撮影者のニーズを満たすために模様替えが可能となっています。アイティア氏が撮影したのが、この「町」になります。

町には現代風の道路標識も点在。

ガソリンスタンドもありますが、当然ながらガソリンは供給されていません。

レンガのように見える壁は偽物。

ATMも作り物です。

どこにでもありそうなバー。

中は空っぽです。

クリーニング屋。

無造作に木の壁に覆われているだけ。

これは中身のあるダイナー。

ちょっとした台や椅子が置かれた散髪屋もあります。

町の向こうには人里離れた野原や森が広がっており、1800年代初頭の景観を残す村落や、丸太小屋、礼拝堂、小さな農場など、昔ながらの風景を撮影することもできるそうです。

アイティア氏はこうしたバックロットについて「撮影のために実際の町を封鎖するよりも、こうした場所を借りる方が安く済むのが普通です。いろんな風景を撮影できるので、移動にかかる時間を短縮することができますし、撮影機材や物資を運ぶ問題も解決します」と利点を説明しました。