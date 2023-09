今年20周年を迎えるタピオカドリンク専門店「パールレディ」は、サンエックスの人気キャラクター「リラックマ」の20周年を記念したオリジナルタピオカドリンクを2023年9月15日(金)より販売します。

パールレディ「リラックマのピーチミルクティー」

商品名 : 「リラックマのピーチミルクティー」

価格 : 480円(税込)

販売期間 : 2023年9月15日(金)〜10月下旬

期間内でも用意数無くなり次第終了となります

販売店舗 : パールレディ全店

(新宿東宝ビル店、蒲田店、下北沢店、赤羽店、葛西店、吉祥寺店、むさし村山店、川越店、ニッケコルトンプラザ市川店、船橋店、松戸店、横浜ビブレ店、上大岡店、港北店、名古屋熱田店、大阪鶴見店、神戸南店、奈良橿原店、小倉店、名護店、南風原店、北谷店、経塚店)

ショップリスト: http://www.pearllady.jp/shop.html

オリジナルドリンクは、パールレディ初となるアールグレイ茶と人気のピーチをあわせた「ピーチミルクティー」

ピーチ風味のさわやかなミルクティーにピーチ果肉の食感が楽しい1杯です。

パッケージはリラックマのカップスリーブ付きです。

Copyright © 2023 Dtimes All Rights Reserved.

The post リラックマ20周年記念!パールレディ「リラックマのピーチミルクティー」 appeared first on Dtimes.