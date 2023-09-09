リラックマ20周年記念！パールレディ「リラックマのピーチミルクティー」
今年20周年を迎えるタピオカドリンク専門店「パールレディ」は、サンエックスの人気キャラクター「リラックマ」の20周年を記念したオリジナルタピオカドリンクを2023年9月15日(金)より販売します。
パールレディ「リラックマのピーチミルクティー」
商品名 ： 「リラックマのピーチミルクティー」
価格 ： 480円(税込)
販売期間 ： 2023年9月15日(金)〜10月下旬
期間内でも用意数無くなり次第終了となります
販売店舗 ： パールレディ全店
(新宿東宝ビル店、蒲田店、下北沢店、赤羽店、葛西店、吉祥寺店、むさし村山店、川越店、ニッケコルトンプラザ市川店、船橋店、松戸店、横浜ビブレ店、上大岡店、港北店、名古屋熱田店、大阪鶴見店、神戸南店、奈良橿原店、小倉店、名護店、南風原店、北谷店、経塚店)
ショップリスト： http://www.pearllady.jp/shop.html
オリジナルドリンクは、パールレディ初となるアールグレイ茶と人気のピーチをあわせた「ピーチミルクティー」
ピーチ風味のさわやかなミルクティーにピーチ果肉の食感が楽しい1杯です。
パッケージはリラックマのカップスリーブ付きです。
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