岩手県、宮城県で最大震度4のやや強い地震 岩手県・花巻市、一関市、宮城県・気仙沼市
8日午後6時28分ごろ、岩手県、宮城県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは5.5と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度4を観測したのは、岩手県の花巻市と一関市、宮城県の気仙沼市です。
【各地の震度詳細】
■震度4
□岩手県
花巻市 一関市
□宮城県
気仙沼市
■震度3
□岩手県
北上市 遠野市 奥州市
平泉町 宮古市 山田町
普代村 大船渡市 陸前高田市
釜石市 住田町 大槌町
盛岡市 滝沢市 矢巾町
一戸町
□宮城県
登米市 栗原市 大崎市
涌谷町 南三陸町 石巻市
□青森県
八戸市 階上町
■震度2
□岩手県
西和賀町 金ケ崎町 久慈市
岩泉町 野田村 岩手洋野町
二戸市 八幡平市 雫石町
葛巻町 岩手町 紫波町
軽米町 九戸村
□宮城県
色麻町 宮城加美町 宮城美里町
仙台青葉区 仙台宮城野区 仙台泉区
塩竈市 東松島市 富谷市
松島町 利府町 大和町
大郷町 大衡村 女川町
名取市 角田市 岩沼市
蔵王町 大河原町 宮城川崎町
丸森町 亘理町
□青森県
十和田市 三沢市 七戸町
六戸町 東北町 おいらせ町
三戸町 五戸町 田子町
青森南部町 東通村
□秋田県
三種町 五城目町 八郎潟町
井川町 秋田市 由利本荘市
横手市 大仙市 仙北市
秋田美郷町
□山形県
酒田市 中山町
□福島県
田村市 国見町 相馬市
■震度1
□岩手県
田野畑村
□宮城県
仙台若林区 仙台太白区 多賀城市
七ヶ浜町 白石市 村田町
柴田町 山元町
□青森県
横浜町 六ヶ所村 新郷村
むつ市 青森市 五所川原市
つがる市 蓬田村 外ヶ浜町
板柳町 平川市 藤崎町
□秋田県
能代市 男鹿市 潟上市
大潟村 にかほ市 湯沢市
羽後町 東成瀬村 大館市
鹿角市 北秋田市 小坂町
上小阿仁村
□山形県
鶴岡市 三川町 庄内町
遊佐町 寒河江市 上山市
村山市 天童市 東根市
尾花沢市 山辺町 河北町
西川町 山形朝日町 大石田町
最上町 舟形町 真室川町
大蔵村 戸沢村 米沢市
高畠町 山形川西町 白鷹町
□福島県
福島市 郡山市 白河市
須賀川市 二本松市 福島伊達市
本宮市 川俣町 天栄村
石川町 玉川村 平田村
浅川町 小野町 いわき市
南相馬市 楢葉町 川内村
大熊町 双葉町 浪江町
葛尾村 新地町 飯舘村
□北海道
函館市
笠間市 筑西市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。