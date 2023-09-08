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8日午後6時28分ごろ、岩手県宮城県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは5.5と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、岩手県の花巻市と一関市、宮城県の気仙沼市です。

【各地の震度詳細】

■震度4
□岩手県
花巻市　一関市

□宮城県
気仙沼市

■震度3
□岩手県
北上市　遠野市　奥州市
平泉町　宮古市　山田町
普代村　大船渡市　陸前高田市
釜石市　住田町　大槌町
盛岡市　滝沢市　矢巾町
一戸町

□宮城県
登米市　栗原市　大崎市
涌谷町　南三陸町　石巻市

□青森県
八戸市　階上町

■震度2
□岩手県
西和賀町　金ケ崎町　久慈市
岩泉町　野田村　岩手洋野町
二戸市　八幡平市　雫石町
葛巻町　岩手町　紫波町
軽米町　九戸村

□宮城県
色麻町　宮城加美町　宮城美里町
仙台青葉区　仙台宮城野区　仙台泉区
塩竈市　東松島市　富谷市
松島町　利府町　大和町
大郷町　大衡村　女川町
名取市　角田市　岩沼市
蔵王町　大河原町　宮城川崎町
丸森町　亘理町

□青森県
十和田市　三沢市　七戸町
六戸町　東北町　おいらせ町
三戸町　五戸町　田子町
青森南部町　東通村

□秋田県
三種町　五城目町　八郎潟町
井川町　秋田市　由利本荘市
横手市　大仙市　仙北市
秋田美郷町

□山形県
酒田市　中山町

□福島県
田村市　国見町　相馬市

■震度1
□岩手県
田野畑村

□宮城県
仙台若林区　仙台太白区　多賀城市
七ヶ浜町　白石市　村田町
柴田町　山元町

□青森県
横浜町　六ヶ所村　新郷村
むつ市　青森市　五所川原市
つがる市　蓬田村　外ヶ浜町
板柳町　平川市　藤崎町

□秋田県
能代市　男鹿市　潟上市
大潟村　にかほ市　湯沢市
羽後町　東成瀬村　大館市
鹿角市　北秋田市　小坂町
上小阿仁村

□山形県
鶴岡市　三川町　庄内町
遊佐町　寒河江市　上山市
村山市　天童市　東根市
尾花沢市　山辺町　河北町
西川町　山形朝日町　大石田町
最上町　舟形町　真室川町
大蔵村　戸沢村　米沢市
高畠町　山形川西町　白鷹町

□福島県
福島市　郡山市　白河市
須賀川市　二本松市　福島伊達市
本宮市　川俣町　天栄村
石川町　玉川村　平田村
浅川町　小野町　いわき市
南相馬市　楢葉町　川内村
大熊町　双葉町　浪江町
葛尾村　新地町　飯舘村

□北海道
函館市

□茨城県
笠間市　筑西市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。