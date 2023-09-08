8日午後6時28分ごろ、岩手県、宮城県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは5.5と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、岩手県の花巻市と一関市、宮城県の気仙沼市です。

【各地の震度詳細】

■震度4

□岩手県

花巻市 一関市

□宮城県

気仙沼市

■震度3

□岩手県

北上市 遠野市 奥州市

平泉町 宮古市 山田町

普代村 大船渡市 陸前高田市

釜石市 住田町 大槌町

盛岡市 滝沢市 矢巾町

一戸町

□宮城県

登米市 栗原市 大崎市

涌谷町 南三陸町 石巻市

□青森県

八戸市 階上町

■震度2

□岩手県

西和賀町 金ケ崎町 久慈市

岩泉町 野田村 岩手洋野町

二戸市 八幡平市 雫石町

葛巻町 岩手町 紫波町

軽米町 九戸村

□宮城県

色麻町 宮城加美町 宮城美里町

仙台青葉区 仙台宮城野区 仙台泉区

塩竈市 東松島市 富谷市

松島町 利府町 大和町

大郷町 大衡村 女川町

名取市 角田市 岩沼市

蔵王町 大河原町 宮城川崎町

丸森町 亘理町

□青森県

十和田市 三沢市 七戸町

六戸町 東北町 おいらせ町

三戸町 五戸町 田子町

青森南部町 東通村

□秋田県

三種町 五城目町 八郎潟町

井川町 秋田市 由利本荘市

横手市 大仙市 仙北市

秋田美郷町

□山形県

酒田市 中山町

□福島県

田村市 国見町 相馬市

■震度1

□岩手県

田野畑村

□宮城県

仙台若林区 仙台太白区 多賀城市

七ヶ浜町 白石市 村田町

柴田町 山元町

□青森県

横浜町 六ヶ所村 新郷村

むつ市 青森市 五所川原市

つがる市 蓬田村 外ヶ浜町

板柳町 平川市 藤崎町

□秋田県

能代市 男鹿市 潟上市

大潟村 にかほ市 湯沢市

羽後町 東成瀬村 大館市

鹿角市 北秋田市 小坂町

上小阿仁村

□山形県

鶴岡市 三川町 庄内町

遊佐町 寒河江市 上山市

村山市 天童市 東根市

尾花沢市 山辺町 河北町

西川町 山形朝日町 大石田町

最上町 舟形町 真室川町

大蔵村 戸沢村 米沢市

高畠町 山形川西町 白鷹町

□福島県

福島市 郡山市 白河市

須賀川市 二本松市 福島伊達市

本宮市 川俣町 天栄村

石川町 玉川村 平田村

浅川町 小野町 いわき市

南相馬市 楢葉町 川内村

大熊町 双葉町 浪江町

葛尾村 新地町 飯舘村

□北海道

函館市

□茨城県笠間市 筑西市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。